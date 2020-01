TCP - Gestione del trasferimento dati

Gestione del trasferimento dati in TCP

Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) è un protocollo di rete a pacchetto di livello di trasporto.E' un protocollo orientato alla connessione quindi deve essere stabilita una connessione tra il trasmittente(chi invia il pacchetto) e il ricevente(chi riceve il pacchetto) che rimane attiva anche quando i dati non vengono scambiati e che viene chiusa quando non serve più.Garantisce un trasferimento affidabile dei dati tramite l'uso di riscontri positivi e la gestione di un timer.Se i pacchetti di dati arrivano senza errori al ricevente, allora viene inviato un riscontro positivo (ACK = 1).Se invece i pacchetti di dati arrivano con errori, non viene inviata alcuna risposta e il trasmittente non ricevendo conferma dopo un pò di tempo li ritrasmette.Il trasmittente non è in grado di sapere se i pacchetti che ha inviato sono arrivati errati o se semplicemente si sono persi, quindi lui si limita a rispedirli.Il ricevente, controllando i numeri di sequenza, è in grado di capire e identificare i pacchetti persi o duplicati.A differenza di altri protocolli (come ad esempio HDLC) TCP non ricorre all'utilizzo di NAK (Not Acknowledge = riscontro negativo) ma usa solo l'(Acknowledge = riscontro positivo), usato insieme al timer.