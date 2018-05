HTML e Javascript - Convertitore Decimale - Binario

Ecco un codice scritto in linguaggio HTML per realizzare una semplice pagina web che permetta all'utente di convertire un qualsiasi numero da base 10 a base 2.Esempio:Se scriviamo 34, il nostro programma ci stamperà: 100010.Ecco il testo del codice, con lo script (parte fondamentale della pagina web, senza il quale non si visualizzerebbe il risultato), spiegato.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Convertitore Decimale - Binario</title>

<script>

function decimale_binario(){

N = document.getElementById("num").value;

Nbinario = "";

while(N != 0)

{

R = N%2;

N = (N-R)/2;

Nbinario = R + Nbinario;

}

document.getElementById("risultato").innerHTML = Nbinario;

}

</script>

</head>

<body>

<input type = "text" id = "num">



Converti in binario!

</body>

</html>

Spiegazione dello script:

<script> //Apriamo la parte della pagina web dedicata allo script

function decimale_binario(){ //Nominiamo la funzione chiamandola decimale_binario

N = document.getElementById("num").value; //Chiamiamo N il valore che viene inserito nella casella di input chiamata "num"

Nbinario = ""; //Definiamo NBinario come una concatenazione

while(N != 0) //Mentre N è diverso da 0, fai:

{

R = N%2; //Definiamo R come N modulo 2 (il resto della divisione)

N = (N-R)/2; //Si sottrae R da N e si divide per 2 per trovare il nuovo valore di N

Nbinario = R + Nbinario; //Aggiungiamo di volta in volta R alla concatenazione

}

document.getElementById("risultato").innerHTML = Nbinario; //Si stampa NBinario

}

</script>