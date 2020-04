Forum, blog, Wiki, podcast e social network

Esso è un luogo di discussione online su argomenti specifici che possono riguardare varie tematiche. Tutti gli utenti della rete possono leggere ma per scrivervi è necessaria una registrazione. L’amministratore può modificare, cancellare messaggi, accettare o negare l’accesso agli utenti e chiudere il forum.I moderatori hanno il potere di chiudere i topic all’interno dei quali la discussione non si svolge secondo le regole.Esso è un sito all’interno del quale singole persone o organizzazioni possono periodicamente pubblicare in rete pensieri, considerazioni e altro. Il sito può essere creato e personalizzato graficamente dai blogger. I lettori possono interagire con il blogger e tra di loro, commentando direttamente sotto gli articoliSignifica svelto e sta ad indicare la rapidità di condivisione e fruizione dei materiali contenuti in questi siti Web. Esso è un insieme di pagine Web che possono essere correte o addirittura dagli utenti che hanno diritto di accesso. Il più famoso wiki è Wikipedia, gli utenti registrati sono fruitori dei contenuti dell’enciclopedia e contribuiscono alla pubblicazione di nuove voci e all’aggiornamento di quello già esistenti.Un file podcast è generalmente un file audio o video ce può essere scaricato sul computer dall’utente e può essere ascoltato o visualizzato in qualsiasi momento per quante volte si vuole. Un podcast è lo streaming che permette di ascoltare o visualizzare file che sono scaricati dalla rete ma che non sono memorizzati sulle memorie di massa del computer. Per utilizzare questa modalità è necessario essere collegati ad internet.Esso è un gruppo di persone unite tra loro da legami di natura diversa. Chi vi appartiene ha un profilo personale che descrive le caratteristiche dalla sua persona, una parte può essere pubblica e un’altra privata. A ogni profilo è associata una lista di contatti che permette di metterci in contatto con i nostri amici. Con i social è possibile scambiarsi documenti, parole, foto e video. Ogni utente può iscriversi a uno dei gruppi di interesse che aggregano persone che condividono la stessa cosa. Talvolta si verificano alcuni abusi.