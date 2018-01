Le formule

Che cos'è una formula?

Gli elementi che costituiscono le formule di Excel

Come scrivere correttamente una formula in Excel

In Excel, una formula è un insieme di operazioni matematiche che restituiscono dei valori numerici.Una formula contiene due elementi principali.Essi sono: gli operandi e gli operatori.Glipossono essere di due tipi:, ossia dei numeri qualsiasi con i quali si operano;, ovvero quando nella scrittura di una formula, anziché scrivere direttamente un numero, si scrive il riferimento di un'altra cella contenente un altro valore.Facciamo un esempio:Supponiamo che nella cella B1 sia inserito il valore 4, e nella cella A1 la seguente formula:La seguente formula restituirà quindi la somma tra 5 e il valore contenuto nella cella B1, ossia 5+4=9.Gliinvece indicano il "modo" con il quale si opera tra gli operandi.Gli operatori sono:, che indica una somma;, che indica una differenza;, che indica un prodotto;, che indica una divisione;, che indica un elevamento a potenza.È importante non dimenticare maiFatto ciò si scrivono normalmente le operazioni da eseguire, facendo attenzione che i riferimenti siano scritti sempre con la letteraindicante la colonna e il numero indicante la riga di appartenenza.Nel caso in cui ci fosse bisogno delle parentesi per eseguire prima un'operazione piuttosto che nell'ordine in cui si presentano, si usano solo ed esclusivamente le parentesi tonde.