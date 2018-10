Composizione del pc

Costituzione del PC

Il PC è uno strumento dalle mille funzioni, presente al lavoro, a scuola in palestra, al ristorante,praticamente ovunque. Eppure, probabilmente non sai com'è fatto e cosa lo compone.Il componente che gioca un ruolo fondamentale, ospitando tutti i pezzi è sicuramente la. Ospita tutti quei connettori che si occupano di smistare dati e corrente fra i vari componenti e può essere di varie grandezze che ospitano rispettivamente quantità maggiori e minori di connettori; parliamo di schede ATX, Micro ATX e Micro ITX, che risultano le più utilizzate.è il cuore pulsante del pc, è un piccolo cubo spesso alcuni millimetri che ha 2 facciate, una argentata, per dissipare il calore sprigionato dall'uso e una per lo scambio dei dati caratterizzata da pin (Intel) o da una pista (AMD).Il suo posto è chiamato socket. Sopra il processore è sempre istallato un dissipatore che può essere ad aria (sfrutta l'aria attratta dalla ventola per raffreddare il dissipatore in alluminio) oppure a liquido (sfrutta un sistema per il quale del liquido rinfrescato da un radiatore scorra costantemente sopra il processore)è la memoria volatile del PC, che si occupa di ricordarsi tutti quei dati che ci servono per avere un esperienza più fluida. Sono dei rettangoli poco spessi ma lunghi fino a 13 cm che hanno su uno dei due lati lunghi una serie di connettori dorati.o HDD (hard disk drive) si occupa invece di archiviare i dati salvati dall'utente come foto, video o documenti. Gli SSD (solid state drive) sono delle memorie permanenti più veloci e più silenziosi rispetto gli hard disk in quanto non hanno un disco da far girare ma sono costituiti da scheda stampata, come le chiavette usb.o PSU (power supply unit) è il componente che si occupa dell' alimentazione del pc. È possibile acquistarlo in base al consumo del pc e può essere modulare (con i cavi removibili, per non occupare spazio nel case) o non.o GPU (grapichs processing unit) è una scheda stampata che si occupa di processare il segnale video per restituire immagini al display collegato.Viene collegata allo slot PCIe (PCI Express). Le schede più potenti possono richiedere un'alimentazione esterna e possono avere installate delle ventole di raffreddamento.Se nel tuo pc non la trovi, ne è stata installata una nella tua scheda madre, che se non gli chiederai di giocare all'ultimo videogame uscito, ti restituirà comunque risultati accettabili.Inoltre, sempre sugli slot PCIe possono essere installate altri tipi schede come: schede di rete (per connettersi ad internet in wifi ad esempio) o schede audio (per migliorare la qualità del suono è la struttura esterna del nostro PC, che ospita al suo interno i componenti e all'esterno permette di installare pulsanti, periferiche removibili e altri dispositivi (lettori dvd, sd...).Ovviamente per farlo funzionare, e per gestirlo al meglio ha bisogno di uno OS (operating system),che si occupa di coordinare tutti i "pezzi" e di farli lavorare correttamente in base alle richieste dell'utilizzatore e didi I/O (input/output) come tastiera, mouse, schermo, casse...