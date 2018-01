Calcolo frazioni con le 4 operazioni in C

}

break;

case '/' :{

int ND=N2,DD=D2,NT,DT;

Operation4(SCELTA,mcm1,N1,D1,N2,D2,&NT,&DT,&ND,&DD);

if(DD==1){

printf("la somma semplificata(RIDOTTA) e' %d

",ND);

}

else{

printf("la somma semplificata(RIDOTTA) e' %d/%d

",ND,DD);

}

}

break;

default: printf("errore

");

}

printf("per uscire premi 0 e qualsiasi numero per continuare

");

scanf("%d",&EXIT);

}while(EXIT!=0);



}

int mcm(int D1,int D2){

int mcm=0,r;

r=D1*D2;

while(D1!=D2){

if(D2>D1){

scambio(&D1,&D2);

}

D1=D1-D2;

}

mcm=(r/D1);

return mcm;

}

int scambio(int*D1,int*D2){

int temp;

temp=*D1;

*D1=*D2;

*D2=temp;

}

int Operation4(char SCELTA,int mcm1,int N1,int D1,int N2, int D2,int*NT,int*DT,int*ND,int*DD){

if(SCELTA=='+'){

int somma=0;

somma=somma+(((mcm1/D1)*N1)+((mcm1/D2)*N2));

return somma;

}

else

if(SCELTA=='-'){

int sottra=0;

sottra=sottra+(((mcm1/D1)*N1)-((mcm1/D2)*N2));

return sottra;

}

else

if(SCELTA=='*'){

int DIV;

*NT=*NT+(N1*N2);

*DT=*DT+(D1*D2);

for(DIV=2;DIV<=*NT;DIV++){

if((*NT%DIV==0)&&(*DT%DIV==0)){

*NT=*NT/DIV;

*DT=*DT/DIV;

}

}

}

else

if(SCELTA=='/'){

int RECIPROCO=0,DIV;

RECIPROCO=*ND;

*ND=*DD;

*DD=RECIPROCO;

*ND=*ND*N1;

*DD=*DD*D1;

for(DIV=2;DIV<=*ND;DIV++){

if((*ND%DIV==0)&&(*DD%DIV==0)){

*ND=*ND/DIV;

*DD=*DD/DIV;

}

}

}

}