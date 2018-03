C++ - Equazione di secondo grado con parametri

In questo programma bisogna inserire solamente i tre coefficienti (a,b,c).

Appena i coefficienti sono inseriti il programma calcola subito il delta.

Il programma, dopo aver calcolato il delta, vede se l'equazione è impossibile, indeterminata o se x ha uno o più valori.

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

void RisolviPrimoGrado (float c2, float c3)

{

float x;

if ((c2==0) && (c3==0)) {

cout<<"Equazione indeterminata";

}

else {

if (c2==0) {

cout<<"Equazione impossibile";

}

else {

x= -c3/c2;

cout<<"x=" <<x;

}

}

}

float CalcolaDelta(float c1, float c2, float c3)

{

return c2*c2-4*c1*c3;

}

void ScriviSoluzioni(float c1, float c2, float c3)

{

float delta;

float x1, x2;

delta= CalcolaDelta(c1, c2, c3);

if (delta<0) {



cout<<"Non esistono soluzioni reali";else {x1= (-c2-sqrt(delta))/(2*c1);x2= (-c2+sqrt(delta))/(2*c1);cout<<"x1=" <

int main()

{

float a, b, c;

cout<<"Tre coefficienti";

cin>> a >> b >> c;

if (a!=0) {

ScriviSoluzioni(a, b, c);

}

else {

RisolviPrimoGrado(b, c);

}

system ("pause");

return 0;

}