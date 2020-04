Assembly - Trovare il massimo in un array

array dcd 2,7,9,3,12,11,32,23,42



mov r0,#size ; r0 punta a size

ldr r2,[r0] ; r2 prende il valore di size cioè 9

mov r1,#array ; r1 funge da puntatore per array



mov r0,#0

switch ; Questa etichetta fa lo "Switch" del massimo

mov r0,r4 ; r0 prende il valore di r4 (Valore più alto)

mov r4,r3 ; r4 prende il valore di r3 (Valore più piccolo)

mov r3,r0 ; Infine r3 prende il valore precedente di r4

loop

cmp r2,#0

beq end_loop ; Vede se r2 = 0 ovvero se ha fatto tutte le iterazioni di confronto



ldr r3,[r1] ; r3 prende il valore a cui punta r1 (primo caso 2)

add r1,r1,#4 ; spostiamo il puntatore di 4 byte al prossimo elemento dell'array

ldr r4,[r1] ; in questo caso r4 punta all'elemento successivo (primo caso 7)

cmp r3,r4

blt switch ; confronta se r3 < r4, se lo è fa lo switch

sub r2,r2,#1

b loop ; Salta all'etichetta loop



end_loop

end

[/math] [math]size dcd 9array dcd 2,7,9,3,12,11,32,23,42mov r0,#size ; r0 punta a sizeldr r2,[r0] ; r2 prende il valore di size cioè 9mov r1,#array ; r1 funge da puntatore per arraymov r0,#0switch ; Questa etichetta fa lo "Switch" del massimomov r0,r4 ; r0 prende il valore di r4 (Valore più alto)mov r4,r3 ; r4 prende il valore di r3 (Valore più piccolo)mov r3,r0 ; Infine r3 prende il valore precedente di r4loopcmp r2,#0beq end_loop ; Vede se r2 = 0 ovvero se ha fatto tutte le iterazioni di confrontoldr r3,[r1] ; r3 prende il valore a cui punta r1 (primo caso 2)add r1,r1,#4 ; spostiamo il puntatore di 4 byte al prossimo elemento dell'arrayldr r4,[r1] ; in questo caso r4 punta all'elemento successivo (primo caso 7)cmp r3,r4blt switch ; confronta se r3 < r4, se lo è fa lo switchsub r2,r2,#1b loop ; Salta all'etichetta loopend_loopend[/math]

Questo programma trova in un array (In questo in un array di 9 elementi) il massimo numero. Questo programma assembly è stato scritto usando VISuaL, programma che emula un processore ARM. Ci tengo a precisare che questo programma non è il massimo dell'efficienza ma è una mia interpretazione, ma il suo funzionamento è garantito. Per quanto riguarda l'istruzione blt si può anche utilizzare l'istruzione blo.