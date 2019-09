Architettura dei calcolatori

Hardware

Software

Il modello di Von Neumann

Unità centrale di elaborazione (CPU)

Memoria centrale

Interfacce di ingresso e uscita (I/O)

Bus

•Unità di controllo (UC);

•Unità aritmetico-logica (ALU);

•Bus interno;

•Registri:

Lettura

Decodifica

Esecuzione

Il bus di sistema

Bus dati

Bus indirizzi

Bus di controllo

La memoria centrale

Memoria cache

Memoria di massa

Memoria secondaria

Tempo di posizionamento

Tempo di latenza (o rotazione)

Tempo di trasferimento

Tempo di accesso

Codifica dei dati

Ilè un esecutore di programmi. L’utente interagisce con esso attraverso una o più applicazioni; queste vengono utilizzate tramite la loro interfaccia, il mezzo di interazione tra l’utente e il calcolatore.Hardware e softwareUn calcolatore è composta da:: la struttura fisica del calcolatore, costituita da componenti elettronici;: insieme dei programmi che consentono all’hardware di svolgere i compiti utili. Esso comprende: ilche mostra all’utente il calcolatore come una macchina semplice da gestire; e ilche mostra all’utente il calcolatore come una macchina utilizzata per la risoluzione dei problemi.Hardware e software sono organizzati in livelli (o strati). Nell’organizzazione a livelli, l’hardware è l’unica macchina reale, le istruzioni che esso sa eseguire sono dette linguaggio macchina del calcolatore.I vari tipi di calcolatore sono: personal computer (PC), notebook (portatile), smartphone, workstation (più potente del PC), sensori intelligenti, mainframe e minicomputer (hanno una elevata potenza di calcolo e memorizzazione), cluster (sistemi di calcolo basati sull’aggregazione di più macchine).Ilè un modello semplificato di calcolo.Von Neumann è stato il progettista del primo calcolatore in cui i programmi potevano essere memorizzati anziché codificati. La sua macchina è costituita da:: esegue istruzioni per l’elaborazione dei dati, svolge funzioni di controllo e coordinamento delle altre componenti;: memorizza e fornisce l’accesso a dati e programmi;: componenti di collegamento con le periferiche del calcolatore, consentono lo scambio di dati tra calcolatore e utente;: trasferisce dati e informazioni di controllo tra le varie componenti funzionali.Questo modello segue delle fasi, che si susseguono in modo sincrono rispetto ad un orologio di sistema detto ‘clock’:: l’elaborazione dei dati è svolta dalla ALU (componente della CPU);: una unità di memoria è organizzata in celle, a ognuna è associata un indirizzo che la identifica, ciascuna cella memorizza solo un dato. Essa fornisce due operazioni: memorizzazione di un valore in una cella (scrittura), e accesso al valore memorizzato in una cella (lettura);: un insieme di componenti possono essere collegati in due modi: collegare ciascun componente con ogni altro componente, e collegare tutti i componenti a un unico insieme di linee (il bus);: il coordinamento tra le varie parti del calcolatore è svolto dall’unità di controllo.Laè formata da:- Registro di indirizzamento memoria (MAR): contiene l’indirizzo della cella di memoria da memorizzare;- Registro dati di memoria (MDR): contiene il dato da memorizzare;- Registro di stato (o dei flag) (PSW): contiene informazioni sull’esito delle operazioni eseguite;- Registri generici: per la memorizzazione degli operandi o del risultato di una operazione.La CPU esegue un’ istruzione svolgendo tre operazioni di base:: legge dalla memoria la prossima istruzione da eseguire;: decodifica l’istruzione da eseguire;: esegue l’istruzione. E poi si ricomincia da capo.Le istruzioni eseguite dal processore possono essere classificate in 3 categorie principali: istruzioni aritmetiche-logiche, di salto (condizionale), di trasferimento dei dati da un registro all’altro.Ilcollega tra loro i vari elementi del calcolatore, collega due unità: una trasmette e una riceve. Si suddivide in:: utilizzato per trasferire dati;: identifica la posizione delle celle di memoria in cui la CPU va a scrivere o leggere;: in cui transitano i segnali di controllo che consentono di selezionare le unità coinvolte in un trasferimento dati.I vantaggi del bus sono: semplicità, infatti vi è una sola linea di connessione per qualunque numero di dispositivi; ed estendibilità, nuovi dispositivi possono essere aggiunti tramite un’interfaccia al bus.Gli svantaggi sono: lentezza, limitata capacità, e sovraccarico della CPU.Laè la componente del calcolatore in cui vengono immagazzinati e da cui vengono acceduti i dati e i programmi. È composta da una sequenze di celle, in grado di memorizzare una parola di memoria (sequenza di bit); ogni cella è caratterizzata da un indirizzo, un numero che identifica la cella e ne consente l’accesso; e da un valore, che è la sequenza di bit memorizzata dalla cella. La memoria fornisce le operazioni di lettura e scrittura.Le sue caratteristiche principali sono: capacità, ovvero il numero di bit che possono essere memorizzati; velocità di accesso; organizzazione e lunghezza parola; volatilità, capacità di mantenere le informazioni memorizzate in mancanza di alimentazione elettrica.Le memorie si possono classificare in:•MGL (memoria grossa e lenta): sono memorie di gran capacità, lente, economiche ed accessibili tramite il bus;•MPV (memoria piccola e veloce): sono integrate nello stesso chip della CPU, sono costose.Lamemorizza i programmi in esecuzione e i dati necessari per la loro esecuzione.Laè una memoria veloce, piccola, non visibile all’hardware e gestita dal software. Velocizza gli accessi alla memoria principale aumentando le prestazioni del sistema. Memorizza dati temporanei in modo silenzioso.Si definiscono due tipi di principi di località:•Località spaziale: quando si accede ad un indirizzo A, è probabile che gli accessi successivi richiedano celle vicine ad A;•Località temporale: quando si accede all’indirizzo A, è probabile che negli accessi successivi si richieda nuovamente la cella A.Laè un dispositivo di memorizzazione permanente capace di contenere grosse quantità di dati. È non volatile, infatti i dati memorizzati non vengono persi allo spegnimento del calcolatore; hanno una grande capacità, bassi costi e basse velocità di accesso.La memoria secondaria memorizza tutti i programmi e i dati del calcolatore; i suoi dati, per essere acceduti dal processore, devono transitare nella memoria centrale. Tipi di memoria secondaria sono: dispositivi ad accesso sequenziale o casuale, dispositivi in sola lettura, dispositivi magnetici (hard disk).L’è un disco magnetico fisso composto da piatti di alluminio rotanti, ricoperti di materiale magnetico e da un gruppo di testine; essi permettono la scrittura e la lettura di bit su un disco. È formato da: un piatto composto da due facce (superfici), ogni faccia è suddivisa in tracce circolari e settori (o spicchi), i settori sono le unità logiche di memorizzazione (la loro capacità è di 512 byte). L’indirizzo di un settore è dato da: cilindro, superficie e settore.Nell’hard disk si distinguono quattro tempi principali:: necessario a posizionare le testine sulla traccia richiesta;: affinché il settore richiesto passi sotto la testina;: per trasferire i dati dal disco alla memoria;: la somma dei tre tempi precedenti.I dati vengono rappresentati, nel calcolatore, attraverso codifiche binarie, sotto forma di sequenze di bit.Ilè la più piccola unità di informazione in un calcolatore; può essere:, corrente che non passa; e, corrente che passa.L’unità fondamentale è il•8 bit = 1 byte;•1024 byte = 1 Kilobyte;•1024 Kilobyte = 1 Megabyte;•1024 Megabyte = 1 Giga;•1024 Giga = 1 Tera