Verbo “ser” e “estar” in spagnolo

In spagnolo il verso “essere” si traduce con “ser” o con “estar”1. Si traduce con “ser” per indicare una qualità che dura nel tempo e che non è soggetta al cambiamento. Questo è il caso di una qualità morale, della nazionalità, di una professione del colore, della forma o per indicare le ore• Mi abuelo es muy generoso• Soy francès, no soy italiano• Mi tío es médico• El libro de español es rectangular y azul• Qué ora es? Son las dos2.Il verbo « ser » seguito dalla preposizione « de » si adopera per esprimere l’appartenenza, la provenienza e il complemento di materia :• Mi sombrero es de feltro (complemento di materia)• Este reloj es de mi tío (complemento di appartenenza)• Estas aranjas son de Valencia y son muy buenas (complemento di provenienza)3. Si traduce con « estar » per indicare una qualità passeggera, momentanea. Si adopera quindi per indicare il tempo, la salute, il luogo, la distanzaHoy, el cielo está serenoActualmente, mi hermana está a ParisEl mercado está a 50 metros de nuestra casaHoy, estoy muy cansado4. Il verbo “estar” se è seguito da un gerundio indica un’azione che si sta compiendo, come in francese “je suis en train de ….” o il presente progressivo in inglese”I am reading…”• Estoy escribiendo una carta a mi sobrinaConiugazione del verbo”ser”soyeresessomossoissonConiugazione del verbo”estrar”estoyestásestáestamosestáisestánEsercitazione : completare con il verso « ser » o « estar »1. Yo ……. un alumno de diez y seis años2. Por la mañana yo …… en mi casa3. Ahora mi amigo Pedro………. en Madrid4. La madre de mi primo Pablo…….. la hermana de mi padre5. El reloj de mi hermano….. de oro y………. en la mesa de nuestro cuarto de dormir6. El perro…… en nuestro jardinCorrezione1. Yo soy un alumno de diez y seis años2. Por la mañana y estoy en mi casa3. Ahora mi amigo Pedro está en Madrid4. La madre de mi primo Pablo es la hermana de mi padre5. El reloj de mi hermano es de oro y está en la mesa de nuestro cuarto de dormir6. El perro está en nuestro jardin