Quarta declinazione e particolarità

LA QUARTA DECLINAZIONE:-Quasi tutti i sostantivi della quarta declinazione sono maschili, pochissimi sono i nomi femminili e i neutri.MASCHIILE E FEMMINILE:CASO: | SINGOLARE: | PLURALE:Nom. | FRUCT-US (il frutto) | FRUCT-US (i frutti)Gen.| FRUCT-US (del frutto) | FRUCT-UUM (dei frutti)Dat. | FRUCT-UI (al frutto) | FRUCT-IBUS (ai frutti)Acc. | FRUCT-UM (il frutto) | FRUCT-US (i frutti)Voc. | FRUCT-US (o frutto) | FRUCT-US (o frutti)Abl. | FRUCT-U (per il frutto)| FRUCT-IBUS (per i frutti)NEUTRO:CASO: | SINGOLARE: | PLURALE:Nom. | CORN-U (il corno) | CORN-UA (i corni)Gen. | CORN-US (del corno) | CORN-UUM (dei corni)Dat. | CORN-U (al corno) | CORN-IBUS (ai corni)Acc. | CORN-U (il corno) | CORN-UA (i corni)Voc. | CORN-U (o corno) | CORN-UA (o corni)Abl. | CORN-U (per il corno)| CORN-IBUS (per i corni)PARTICOLARITà:CASO: | SINGOLARE: | PLURALE:Nom. | DOM-US (la casa) | DOM-US (le case)Gen. | DOM-US/I (della casa)| DOM-UUM/ORUM (delle case)Dat. | DOM-UI/O (alla casa) | DOM-IBUS (alle case)Acc. | DOM-UM (la casa) | DOM-OS/US (le case)Voc. | DOM-US (o casa) | DOM-US (o case)Abl. | DOM-O/U (per la casa)| DOM-IBUS (per le case)