Pronomi personali latini: regole e esercizi

Regole

Esercizi

Soluzioni

Completare con il pronome personale di seconda persona

Soluzioni

Tradurre

Correzione

In latino , i pronomi personali sono adoperati senza distinzione di genere alla 1.a e 2.a persona singolare e pluraleSingolare Plurale1.a persona 2.a persona 1.a persona 2.a personaNominativo ego tu nos vosGenitivo mei tui nostri/nostrum vestri/vestrumDativo mihi tibi nobis vobisAccusativo me te nos vosVocativo me te nos vosAblativo me te nobis vobisNel complementi compagnia, cum va posposto alla forma dell’ablativo:con me = mecumcon te = tecumcon noi = nobiscumcon voi = vobiscumTratti e basati sul B.M. Mariano, T. Galloncelli, Latine-Esercizi, Marietti Scuola, Torino, 1999Completare con il pronome personale di prima persona1) Puella…….. amat2) Cornelia……………. Rosas donat.3) Amiocae meae Romam eut, …….domi maneo4) Magistra saepe……..laudat5) Memoria……. Semper servate6) Amica mea……….veniam dat.7) ……… rosae et violae gratae sunt.8) ……… litteras amicis meis mitto9) Vita……… reòliquit10) ……… in villa mea sum.1 = me, 2 = mihi, 3 = ego, 4 = me, 5 = mei, 6 = mihi, 7 = Mihi, 8 =, Ego, 9 = me, 10 = Ego1) Mitto librum…..2) Hodie mihi, cras……3) ….. memoria apud me semper erit4) Avunculus me et…… rogat5) Heri cenavi apud (+ accusativo) …….6) Si fessus est,…..aquam fero.7) Athleta …… superavit.8) ……. venio et cum amicis9) …… et ego seduli discipuli sumus10) Ego…… amo ….. me non amas.1 = tibi, 2 = tibi, 3 = tu, 4 = te, 5 = te, 6 = tibi, 7 = te, 8 = Tecum, 9 = tu, 10 = te, tu1) Vos quoque consilio adiuvatis2) Libera nos a malo3) Ora pro nobis4) Memoria vestri semper mecum est5) Si tu et Tullia bvalertis, nos quoque valemus6) Vitioum nos afflixit7) Multi vestrum discedunt8) Melior pars nostri est anima9) Multi vos contemnunt, multi autem vobis laudes tribuunt10) Grata mihi vehementer est memoria nostri tua11) Nobis inimici non sunt12) Bellum vobis perniciosum erit13) Multi nostrum domi manent14) Vos amat patria vestra; ne timeatis15) Deus nostri iudex est1) Anche voi mi aiutate con un consiglio2) Liberaci dal male3) Prega per noi4) Il ricordo di voi è sempre con me5) Se tu e Tullia state bene, anche noi stiamo bene.6) Il vizio ci affligge.7) Molti di voi studiano8) La nostra parte migliore è lo spirito9) Molti vi disprezzano, molti [altri] invece vi dedicano lodi.10) Mi è assai grata la tu memoria di noi [nei nostri confronti]11) Essi non ci sono nemici [Non sono nemici nei nostri confronti]12) La guerra sarà dannosa per voi13) Molti di noi restano a casa14) La vostra patria vi ama; non abbiate timore.15) Dio è nostro (di noi) giudice