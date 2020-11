Congiuntivo presente attivo e passivo

Il congiuntivo in latino

Il congiuntivo in latino è composto da 4 tempi: il presente, l'imperfetto, il perfetto e il più che perfetto.Al presente e l'imperfetto si aggiungono le desinenze personali del congiuntivo, mentre al perfetto e al più che perfetto si aggiunge il verbo essere.Oggi, vedremo come si formano le 4 coniugazioni del presente attive e passive;il presente attivo si forma: dal tema del presente (che si ricava dall'infinito presente togliendo la desinenza, es: amARE tolgo ARE e perciò il tema del presente è AM)+ le desinenze.Per la prima coniugazione= em es. amem/ ames (che io ami)esetemusetisentPer la seconda: eameas es. moneam/moneas (che io ammonisca)eateamuseatiseantPer la terza: am es. legam/legas (che io legga)asatamusatisantPer la quarta: iam es. audiam/audias (che io ascolti)iasiatiamusiatisiantPer le frasi passive il congiuntivo presente si forma dal tema del presente +per la prima: er e così via;per la seconda: ear e così via;per la terza: ar e così via;per la quarta: iar e così via.Esempio per la traduzione passiva: Che io sia amato.