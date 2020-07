Lessico Inglese - Crimini

abduction=rapimentoalibi=alibiarson=Incendio dolosoassassination (assassin)=assassinio (assassino)assault (assailant, attacker)=assalto (assalitore)bigamy (bigamist)=bigamia (bigamo)blackmail (blackmailer)=ricatto, estorsione (ricattatore)bribery, corruption (briber)=corruzione (corruttore)burglary (burglar)=furto d’appartamento (ladro d’appartamento)child abuse (child abuser)=abuso di minori (molestatore di bambini)conspiracy=complotto, cospirazionecybercrime =crimine informaticodomestic violence=violenza domesticadrunk driving (drunk driver)=guida in stato di ebbrezza (guidatore in stato di ebbrezza)embezzlement (embezzler)=appropriazione indebita (malversatore)espionage (spy)=spionaggio (spia)exploitation=sfruttamentoforgery (forger) – to counterfeit sth.=falsificazione (falsario) - falsificarefraud (con artist)=frode (genio della truffa)genocide=genocidiohijacking (hijacker)=dirottamento di un mezzo di trasporto (dirottatore)hit-and-run=incidente con omissione di soccorsohomicide=omicidiohooliganism=hooliganismoidentity theft=Furto d’identitàkidnapping (kidnapper)=rapimento, sequestro (rapitore)looting (looter)=saccheggio (saccheggiatore)lynching=linciaggiomanslaughter=omicidio colposomolestation=molestia sessualemugging (mugger)=aggressione a scopo di rapina (aggressore)murder (murderer)=assassinio (assassino)pickpocket=borseggiatorepilfering=il compiere furtarellipoaching (poacher)=bracconaggio (bracconiere)prostitution=prostituzionerape (rapist)=stupro (stupratore)receiving stolen goods/property=ricettazioneriot (rioter)=sommossa (rivoltoso)robbery (robber) – smash-and-grab robbery=rapina (rapinatore) – furto con scasso della vetrinasexual harassment=molestie sessualishoplifting (shoplifter)=taccheggio (taccheggiatore)slander, libel – to libel=diffamazione, calunnia – diffamaresmuggling (smuggler)=contrabbando (contrabbandiere)speeding=eccesso di velocitàstalking=stalkingtax evasion=evasione dalle tasseterrorism (terrorist)=terrorismo (terrorista)theft, larceny (thief)=furto (ladro)trafficking (people trafficking, narco-trafficking etc.)=traffico (tratta di essere umani, narcotraffico)treason (traitor)=tradimento (traditore)trespassing (trespasser)=violazione di domicilio (intruso)vandalism (vandal)=vandalismo (vandalo)voyeurism (voyeur)=voyeurismo (voyeur)White-collar crime=Reato economico e finanziario