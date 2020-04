Repubblica del Congo - Geografia fisica ed economica

La Repubblica del Congo (o ex Congo francese), che si estende sulla riva destra del Congo, deve essere distinta dalla Repubblica Democratica del Congo (o ex Congo Belga, o ex Zaire) che, invece, si estende sulla riva destra dello stesso fiume.Il territorio del Congo appartiene in gran parte al bacino del fiume Congo, di cui costituisce la parte occidentale.Eccetto, la zona attraversata da tutta una serie di affluenti del Congo, il territorio è costituito da tutta una serie di altopiani e di catene montuose poco elevate (la cime più alta raggiunge solo 1000 metri) Comunque il fiume Congo appartiene al paese solo per 750 chilometri sui 4.474 totali e comunque limitatamente alla sponda destra. Lo stesso vale per il suo affluente Ubanghi.Il clima della regione e di tipo equatoriale, con forti precipitazioni e scarse variazioni climatiche annuali. Il clima è dunque molto uniforme anche per l’assenza di rilievi importanti. Soltanto sulla costa il pesante clima equatoriale viene mitigato dall’influenza dell’ Oceano Atlantico.Quasi la metà settentrionale del territorio è disabitata per i seguenti motivi: il clima caldo umido, la presenza di insetti nocivi fra cui la mosca tse-tse, la presenza di un fittissimo manto forestale. Per questo, la popolazione è concentrata in massima parte intorno alla capitale Brazzaville e a Pointe-Noire: la prima situata a sud, prossima al confine con la Repubblica Democratica del Congo con più di 1.370.000 abitanti e la seconda sul mare, con oltre 700.000 abitanti. La popolazione totale del paese supera di poco 5.000.000.Brazzaville è una città molto dinamica per la presenza di diverse industrie e di un attivo porto commerciale fluviale. Tuttavia, poiché nell’uiltima parte del corso del Congo sono presenti diverse cascate, i trasporti fluviali non possono continuare fino alla costa che viene raggiunta dalla ferrovia Congo-Océan che fu iniziata dallo stesso Brazza. Recentemente, è stata interrotta a causa dell’azione dei ribelli contro il governo. Pointe-Noire, sulla costa, è stata costruita a raggiera, in vista di un suo ulteriore sviluppo. Si tratta di uno dei maggiori porti africani ed è sede di varie industrie.Dal punto di vista economico, il Congo deve tener presente che l’insediamento è sparso, lato negativo attenuato però dalle risorse di cui il paese dispone. Il territorio essendo ampiamente ricoperto dalla foresta equatoriale non è molto sfruttato dal punto di vista agricolo.. Fa eccezione la parte costiera dove accanto ad aziende con carattere industriale si coltivano sia prodotti destinati all’esportazione come banane, caffè, canna da zucchero e arachidi sia prodotti destinati alla consumazione interne come il mais, il riso e la manioca. In altre zone del paese, prospera la cultura della palma da olio, del cacao e dell’ hevea da cui si ricava il caucciù.L’allevamento è poco pratico per la presenza della mosca tse-tse. Migliore,ma sempre di poco rilievo, è l’itticoltura, sia marina, che fluviale. Lo sfruttamento della foresta è limitato a causa della difficoltà di comunicazione. Comunque essa fornisce legni pregiati come il mogano, , l’ebano e l’okouné. Abbastanza recente è la valorizzazione delle risorse minerarie che sono cospicue. Il sottosuolo è ricco di oro, rame, piombo, stagno, zinco e potassio. Importanti sono anche i giacimenti di diamanti mentre nella zona di Pointe-Noire sono attivi dei giacimenti petroliferi. L’energia idroelettrica non costituisce ancora una produzione soddisfacente. Nel 2020 è stata costruita una centrale idroelettrica con finanziamenti cinesi. L’industria riguarda il tessile, alimentari (olio di palma) e il montaggio di macchinari, utilizzando pezzi importati.Nel complesso, si può dire che l’ex Congo francese ha delle grandi potenzialità economiche che, però, per svilupparsi hanno bisogno di stabilità politica