Tesina terza media 2020: argomenti interessanti da scegliere

Esame terza media 2020: come si svolgerà

Argomenti originali per la tesina terza media

tesina su film che hanno fatto la storia , da saghe come Harry Potter e Hunger Games a vincitori degli Oscar come Joker ;

, da saghe come e a vincitori degli Oscar come ; [li]tesina sui telefilm: Stranger Things, o un approfondimento relativo alla tua serie tv preferita tra le moltissime nuove uscite. Se vuoi puntare al massimo dell’originalità opta per una serie tv uscita nell’ultimo anno. Il tuo contributo sarà assolutamente inedito e verrà premiato; tesina sui cartoni Walt Disney ;

; tesina sui recenti accadimenti e la pandemia coronavirus : in questo caso gli spunti sono molteplici, tra i più interessanti ci sono quelli riguardanti le conseguenze sull’ambiente e il ruolo della Mafia nel periodo di ricostruzione dopo la crisi;

: in questo caso gli spunti sono molteplici, tra i più interessanti ci sono quelli riguardanti le conseguenze sull’ambiente e il ruolo della Mafia nel periodo di ricostruzione dopo la crisi; tesina sul viaggio: l’idea è già stata sperimentata da moltissimi, quest’anno però si aggiunge la chiave coronavirus. Può essere interessante cercare di capire cosa accadrà al mondo del turismo una volta che saremo usciti dalla crisi e individuare periodo storici in cui fatti simili sono accaduti.



In questo annola situazione, come sappiamo tutto, è davvero molto particolare. Gli studenti di terza media si apprestano a fare un, un esame le cui condizioni verranno dettate dal ministero dell’Istruzione basandosi sui dati del, la pandemia che ha colpito l’intero pianeta. Se sei alla ricerca di qualche argomento interessante da scegliere oggi vediamo una serie di spunti, dai più classici a quelli riguardanti l’attualità.In cosa consisterà? Quando ancora si pensava che il rientro a scuola potesse avvenire entro ilin tutta sicurezza, l’idea era quella di alleggerire l’esame di una o più prove. Da quando è diventato chiaro che sui banchi si rientrerà a settembre, l’esame di terza media si baserà interamente sulla presentazione della tesina da parte degli studenti. La tesina così come la conosciamo è un percorso multidisciplinare che abbraccia più materie avendo come filo conduttore uno stesso argomento. L’ideale è riuscire a toccare, in qualche modo, tutte o quasi tutte le materie affrontare nel corso dell’anno scolastico. Quali sono gliper fare una tesina coi fiocchi, considerato anche la situazione storicamente rilevante in cui ci troviamo a vivere in questo momento?Se sei alla ricerca di, ti trovi nel posto giusto. Il primo consiglio è quello di cercare altre tesine precedentemente fatte per trovare l’ispirazione e leggere in chiave nuova argomenti già affrontati da altri prima di te. La cosa più importante è che tu scelga un argomento a te affine, che ti ispira e che ti fa venire in mente più collegamenti possibili con tutte le materie e gli argomenti affrontati durante l’anno. Tra gli argomenti interessanti tesina terza media segnaliamo: