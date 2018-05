Bisogni, beni e servizi

Economia

I bisogni

insoddisfazione

illimitati

saziabili

risorgenti

soggettivi

variabili

individuali

collettivi

pubblici

primari

I beni

durevoli/non durevoli nel tempo

diretti

strumentali

complementari

surrogati

I servizi

Scienza che studia attività umane finalizzate a conseguire il benessere materiale. Si divide in:macroeconomia -> comportamento di gruppo microeconomia -> comportamento del singoloSoggetti:cittadini (consumatori)impreselo Statoaltri StatiIlè uno stato di. Vengono definiti economici quando possono essere soddisfatti da beni limitati.I caratteri:(poichè non finiscono mai)(posso essere soddisfatti anche se temporaneamente)(tendono a ripetersi nel tempo)(variano da persona a persona)(non sono sempre gli stessi ma cambiano)I tipi:(se avvertiti dal singolo)(se avvertiti da più persone)(bisogni collettivi soddisfatti dallo Sato)(bisogni essenziali es. mangiare, bere, dormire)secondari (riguardano la nostra vita intellettuale es. leggere, andare al cinema)sono mezzi necessari per soddisfare un bisogno. Essi devono essere utili, limitati e reperibili.Possono essere:(primo caso sono usati più volte es. una bici, nel secondo possiamo usarli una sola volta es. una caramella)(es panino)(utilizzati per la produzione di altri beni)(beni usati insieme per soddisfare un bisogno)(beni diversi in grado di soddisfare lo stesso bisogno)sono le prestazionifornite da persone per soddisfare un bisogno (es. la posta, la radio, gli avvocati).