Canto 1 Purgatorio - Parafrasi vv.1-72

Dante Alighieri, Purgatorio, canto I, vv. 1 – 72Parafrasi e spiegazione

Per intraprendere una navigazione più gradevole la barchetta del mio talento artistico, che si lascia alle spalle un mare tanto burrascoso, innalza le vele; [tutta la terzina è costituita da una perifrasi che definisce il Purgatorio]e canterò il secondo regno [Purgatorio] in cui lo spirito umano si purifica per diventare degno di salire in cielo.Ma qui la poesia che fino ad ora ha cantato le anime dannate risorga, o Sante Muse, poiché vi appartengo come poeta e qui Calliope elevi il mio stile poetico [Calliope è considerata , fra tutte, la musa più importante ed è per questo che essa è invocata individualmente]accompagnando il mio poetare con quella melodia di cui le sciagurate Pieridi avvertirono così violenta la forza che le sconfisse da perdere la speranza di vincere e di venire perdonate [Dante si riferisce all’episodio mitologico delle nove figlie di Pierio, re della Tessaglia, che osarono sfidare nel canto le Muse e per questo gesto, una volta sconfitte, furono trasformate in gazze]Un gradito azzurro, il quale si radunava nella placida serenità dell’aria, intatta e trasparente fino al circolo dell’orizzonte,rinnovò il piacere della vista ai miei sensi, appena evasi dall’atmosfera infernale che mi aveva offuscato la capacità visiva e lo spiritoVenere che predispone all’amore risplendeva completamente l’oriente coprendo con la sua luce la costellazione dei Pesci che si trovava allora sotto la sua guida.Mi girai a destra, e concentrai la mia attenzione verso il polo sud, e vidi quattro stelle contemplate fino ad ora soltanto dai primi uomini [si tratta delle quattro virtù cardinali: Prudenza, Giustizia , Fortezza e Temperanza, che furono contemplate da Adamo e Eva]Il cielo sembrava gioire della luce proveniente da esse o emisfero settentrionale abbandonato, dal momento in cui sei escluso dalla possibilità di contemplarle [l’emisfero boreale, l’unico abitato, come si credeva in quel tempo, e privo della quattro virtù cardinali perché è corrotto dal peccato e, pertanto, ha perduto la sua innocenza]Quando smisi di contemplarle [le stelle], , girandomi un po’ verso il polo artico, in direzione de luogo in cui il Carro [l’Orsa Maggiore] era ormai scomparsa,notai vicino a me un vecchio che stava da solo, degno nell’aspetto di tanta riverenza non inferiore a quella che deve portare ogni figlio al proprio padre. [si tratta di Catone l’Uticense che per evitare di consegnarsi a Cesare ed assistere alla fine della Repubblica e della libertà preferì togliersi la vita; essendo pagano egi avrebbe dovuto trovarsi o nel Limbo oppure all’ inferno fra i suicidi, ma Dante preferisce collocarlo a guardia del Purgatorio perché egli costituisce un grande esempio di opposizione alla schiavitù]Portava la barba lunga e brizzolata, simile ai capelli dei quali due ciocche cadevano sul pettoI raggi delle quattro stelle [le quattro luci sante] ornavano il suo volto da intensa luce che io lo vedevo come se la luce del sole lo colpisse frontalmente.“Chi siete voi che risalendo il fiume infernale [ cieco perché invisibile a causa dell’oscurità], avete evitato l’Inferno [Catone crede che Virgilio e Dante siano due dannati che sono riusciti a fuggire dall’Inferno]? Chiese egli muovendo la canizie dei capelli e della barba che gli conferiva un aspetto dignitoso [oneste piume]“Chi vi ha guidato e quale luce vi ha illuminato per uscire dalla profonda oscurità che rende sempre nero l’abisso infernale?Le leggi dell’ Inferno sono in tal modo infrante [da voi]? Oppure è stato fissato in cielo un nuovo decreto che ha cambiato quello vecchio? in modo che, pur essendo dannati, vi presentate alle rocce da me custodite?”La mia guida, allora mi afferrò, e con l’aiuto di parole,di mani e con cenni del capo mi fece inginocchiare e abbassare gli occhi [In questo verso, è da segnalare il polisindeto: “e con…… e con….. e con….” Il polisindeto produce un effetto di rallentamento]Dopodiché, gli rispose: “Non sono arrivato qui di mia iniziativa: scese una donna dal cielo [Beatrice] e a seguito delle sue preghiere io aiutai costui guidandolo.Ma dal momento che tu vuoi che la nostra situazione venga chiarita più ampiamente come essa è veramente, la mia volontà [il mio voler] non può rifiutarsi di darti le spiegazioni che hai richiesto.Costui non ha ancora visto l’ultima sera [non è morto]; , ma a causa della sua corruzione morale si è avvicinato talmente alla morte fisica che sarebbe bastato pochissimo tempo per dannarsi per tempo.Come ho già detto, io fui inviato presso di lui per salvarlo; e non vi era strada diversa per raggiungere questo scopo.Gli ho mostrato tutti i dannati; ed ora gi voglio mostrare quelle anime che si purificano sotto la tua custodia.Sarebbe lungo raccontarti in che modo io l’abbia condotto qui; dal cielo scende una forza ed una volontà [virtù] che mi aiuta a portarlo davanti a te e ad ascoltare le tue parole.Ora ti prego di gradire la sua venuta:egli sta cercando quella libertà dal peccato che è tanto preziosa come ben sa colui che per essa decide di suicidarsi [Catone l’Uticense preferì suicidarsi, cioè morre da libero piuttosto che restare in vita, ma privo di libertà, a causa della presa di potere da parte di Cesare, suo nemico]