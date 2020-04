Descrizione della materia

Si definisce materia tutto ciò che possiede massa e occupa volume. La massa è una proprietà intrinseca che esprime l'inerzia di un corpo, quindi la resistenza che esso oppone al variare del proprio stato di quiete o di moto. Una proprietà fisica può essere osservata senza che vi sia alterazione della composizione della sostanza.Una proprietà chimica può essere osservata in seguito ad alterazioni nella composizione della sostanza, in presenza di altre sostanze o fonti di energia. Una proprietà è estensiva se dipende dalle dimensioni del campione; è invece intensiva se non dipende dalle dimensioni del campione. Una trasformazione fisica non è accompagnata da una variazione della composizione chimica. In una trasformazione o reazione chimica, le sostanze interagiscono tra loro per formare sostanze completamente diverse che mostrano proprietà differenti. Le sostanze che reagiscono sono dette reagenti, mentre quelle che si ottengono alla fine della reazione sono i prodotti. La densità assoluta è il rapporto tra la massa e il volume di un oggetto. Nella moltiplicazione e divisione di una misura per un numero il risultato deve avere le stesse cifre significative della misura. Nelle moltiplicazione e divisione di misure il risultato deve avere lo stesso numero di cifre significative della misura meno precisa.Nell'addizione e nella sottrazione di misure bisogna arrotondare le misure, in modo che abbiano come ultima cifra quella della misura con l'incertezza più grande. Gli elementi sono sostanze che non possono essere decomposte in altre più semplici attraverso reazioni chimiche. Un composto è una sostanza costituita da due o più elementi diversi combinati negli stessi rapporti definiti di massa. Le miscele possono avere composizione variabile. Le miscele possono essere omogenee o eterogenee. Una miscela omogenea possiede le stesse proprietà in tutte le sue parti, questo tipo di miscela viene chiamato soluzione. Nelle soluzioni il componente presente in maggiore quantità è il solvente; le altre componenti sono i soluti. Una miscela eterogenea è costituita da due o più parti dette fasi.