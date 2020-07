Mitosi, citodieresi, dominanza incompleta e codominanza

Mitosi

Citodieresi

Dominanza incompleta

Codominanza

La mitosi si divide in:• profase, in cui la cromatina si condensa in cromosomi;• prometafase, in cui scompare la membrana nucleare e si forma il fuso mitotico, che guida i movimenti dei cromosomi e che è costituito da microtuboli;• metafase, i centromeri dei cromosomi risultano allineati sul piano equatoriale della cellula;• anafase; in cui le coppie di cromatidi fratelli si separano e vanno verso i poli della cellula; • telofase, in cui si formano nuovamente le membrane nucleari e la cromatina.Per mitosi si intende la sola divisione del nucleo, è però poi necessaria una divisione del citoplasma chiamata citodieresi. Nelle cellule vegetali avviene attraverso la formazione di una piastra cellulare, invece in quelle vegetali avviene attraverso la strozzatura della membrana plasmatica.Quando gli eterozigoti presentano un fenotipo intermedio fra quello dei due omozigoti si parla di dominanza incompleta, quindi nessun allele è dominante.Se due alleli di un locus producono due fenotipi diversi che compaiono entrambi negli eterozigoti si parla di codominanza, ad esempio il gruppo AB è ricevitore universale perché ha le caratteristiche di entrambi gli alleli.