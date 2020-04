I microorganismi

Con il termine microorganismi si intendono quegli esseri viventi non visibili ad occhio nudo per le piccolissime dimensioni. I microorganismi sono esseri unicellulari appartenenti a tre grandi gruppi biologici. 1.Batteri 2.Protisti 3.Funghi (muffe e lieviti) Anche i virus sono dei microorganismi pur non essendo delle cellule. Molti di questi microorganismi sono indispensabili per la vita sulla terra, basti pensare ai batteri detti saprofiti capaci cioè di decomporre la materia organica e trasformarla in sostanze semplici utilizzate dalle piante, come anche microrganismi autotrofi che compiendo la funzione clorofilliana producono ossigeno nel mare necessario per la vita dei pesci.Ma accanto a questi sono presenti microorganismi parassiti, come gli agenti patogeni responsabili di molte malattie. Di seguito una classificazione dei microrganismi in base alla loro utilità o meno per l’uomo. Essi si possono suddividere in:1-Innocui: cioè la loro presenza non influisce sulla salute dell’ospite2-Utili: cioè in grado di fornire sostanze utili per la specie umana, basti pensare a i lieviti nella produzione di pane, vino, birra ecc. o ai batteri presenti nell'intestino in grado di sintetizzare alcune vitamine3- Patogeni: cioè in grado di causare malattie nell'uomo come negli animali e nelle piante. I microorganismi patogeni possono provenire sia da persone malate che da portatori sani: essi per mezzo di utensili, mani, superfici non pulite venendo a contatto con il cibo li contaminano. Ma possono essere trasmessi anche per mezzo di animali malati che tramite le loro carni, uova o latte possono trasmettere malattie.