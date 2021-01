Video appunto: Gametogenesi

La modalità di duplicazione cellulare della mitosi è per molti organismi l'unico modo di riprodursi: tutti gli eucarioti si riproducono per fissione binaria, come anche certi eucarioti.Dal punto di vista biologico la riproduzione sessuata permette una maggiore variabilità genetica di generazione in generazione.Nel processo evolutivo ci sono situazioni intermedie: organismi semplici pluricellulari che di solito si riproducono in modo asessuato, per gemmazione (una loro parte si stacca dal corpo principale e da vita a un nuovo geneticamente individuo identico al genitore), ma ciclicamente è possibile anche la riproduzione sessuata perchè questi organismi producono gameti che vanno incontro a meiosi.Nella stragrande maggioranza dei procarioti la riproduzione sessuata è la modalità di riproduzione per antonomasia dato che assicura grande variabilità genetica. I gameti, prodotti nelle gonadi, vanno incontro a un processo di maturazione particolare, la meiosi, che consta di due divisioni cellulari successive e comporta un dimezzamento del corredo cromosomico (un individuo ha corredo cromosomico diploide 2n mentre i gameti hanno un corredo aploide n): questo perché il corredo cromosomico deve essere mantenuto, e dato che il nuovo individuo deriva dalla fusione del nucleo aploide del gamete femminile con quello maschile e al momento della fusione dei pronuclei abbiamo la ricostituzione del corredo cromosomico diploide quelli dei pronuclei devono essere in forma dimezzata per non raddoppiare il corredo cromosomico.