Gli epiteli di rivestimento

Gli epiteli semplici sono impegnati soprattutto nell’assorbimento, nella secrezione e nella filtrazione. Poiché sono di solito molto sottili, la protezione non rientra nelle loro funzione. L’epitelio pavimentoso semplice è un unico strato di sottili cellule appiattite che poggiano su una membrana basale. Le cellule si adattano strettamente l’una all’altra, in modo assai simile alle piastrelle di un pavimento. Di solito questo tipo di epitelio forma membrane in cui avviene la filtrazione o lo scambio di sostanze per diffusione rapida. Si trova negli alveoli polmonari, dove sono scambiati ossigeno e diossido di carbonio, e forma la parete dei capillari, dove avvengono gli scambi di sostanze nutritizie e di gas respiratori tra le cellule dei tessuti e il sangue che scorre nei capillari stessi. L’epitelio pavimentoso semplice forma anche le membrane sierose, o semplicemente sierose, che rivestono la cavità ventrale del corpo e gli organi in essa contenuti. L’epitelio cubico semplice, formato da un unico strato di cellule cubiche che poggiano su una membrana basale, si trova comunemente nei dotti escretori delle ghiandole (per esempio, le ghiandole salivari e il pancreas). Forma anche la parete dei tubuli renali e riveste la superficie delle ovaie .L’epitelio prismatico (o colonnare) semplice è formato da un unico strato di cellule alte a stretto contatto tra loro. In questo tipo di epitelio si osservano spesso cellule caliciformi, che producono muco.L’epitelio prismatico semplice riveste il tubo digerente dallo stomaco all’ano. Le membrane epiteliali che rivestono cavità del corpo comunicanti con l’esterno sono dette mucose, o membrane mucose.L’epitelio prismatico (o colonnare) pseudostratificato è composto da cellule che poggiano tutte sulla membrana basale; ma alcune di esse sono più basse delle altre e i loro nuclei sono situati a un’altezza differente sopra la membrana basale. Di conseguenza l’epitelio dà la falsa ( pseudo) impressione di essere stratificato: di qui il suo nome. Come nell’epitelio prismatico semplice, le funzioni sono principalmente l’assorbimento e la secrezione. Una sua varietà ciliata (più precisamente l’epitelio prismatico pseudostratificato ciliato) riveste la maggior parte delle vie respiratorie . Il muco prodotto dalle cellule caliciformi presenti in questo epitelio trattiene la polvere e altre particelle, ed è spinto dalle ciglia verso l’alto e lontano dai polmoni.