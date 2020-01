Circolazione sanguigna e valvole

Il cuore umano è un organo cavo, convenzionalmente diviso in atri e ventricoli, destro e sinistro, separati da un setto rigido. Grande importanza assumono le valvole, che si suddividono in valvole atrioventricolari, che per l'appunto separano atri e ventricoli, e semilunari, che impediscono il reflusso del sangue dai ventricoli alle arterie.