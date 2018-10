Primo scorrimento test Medicina 2018: dove e quando trovarlo

Il giorno tanto atteso da chi, lo scorso 2 ottobre, ha letto la dicitura ‘in attesa’ o 'prenotato' accanto al proprio nome, all’interno della graduatoria del Test Medicina 2018, è arrivato. Da questa mattina gli aspiranti medici che hanno sì conquistato un posto, ma non nell’ateneo indicato come prima scelta al momento della domanda, hanno scoperto se il loro ‘sogno’ si è realizzato appieno. Ecco dove e quando trovare il primo scorrimento della graduatoria nazionale.

Primo scorrimento Medicina 2018: quando esce

Test Medicina 2018: dove trovare primo scorrimento graduatoria

Come funziona lo scorrimento graduatoria Medicina 2018

EccoPer scoprire che effetti ha avuto il primo scorrimento sulla graduatoria del Test Medicina 2018 , ti basterà andare sulConsultandola potrai averenecessario per conquistare un posto, e capire anchee fare anche delleSecondo alcuni esperti, di solito, dopo aver visto la situazione dovuta al primo scorrimento, in molti procedono all’immatricolazione.Dal 10 ottobre, al termine della procedura di assegnazione dei posti,Infatti,presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Se i candidati ASSEGNATI non fanno l'immatricolazionesaranno consideratipresso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria, anche loro entroma in caso non dovessero immatricolarsi e preferiscono aspettare i successivi scorrimenti per rientrare in una sede più alta tra le preferenze,; tuttavia, se non si immatricolano, devono(incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi) ed entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione.