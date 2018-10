Graduatoria test 2018: cosa vuol dire prenotato

L’uscita della prima graduatoria ufficiale è sicuramente il momento più atteso di ogni tornata di test d’ingresso per le facoltà ad accesso programmato nazionale. Per l’anno accademico 2018/2019 il ‘giorno x’ è stato il 2 ottobre, quando le aspiranti matricole di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura hanno conosciuto la propria posizione in classifica e le reali possibilità di frequentare l’università dei propri sogni. Ma solo pochi di loro sono riusciti ad agguantare un posto nell’ateneo che avevano indicato come prima scelta al momento dell’iscrizione ai quiz: sono quelli che a fianco del proprio punteggio hanno trovato la dicitura ‘assegnato’ (e che dovranno formalizzare l’immatricolazione entro 4 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria). Molti altri, invece, dovranno attendere: sono i ragazzi che hanno visto la scritta ‘prenotato’. Ma cosa vuol dire questa parola?

Test ingresso 2018: cosa può fare uno studente ‘prenotato’

Iniziamo col dire che glisono messi peggio degli ‘assegnati’, ma non così male. Per loro, infatti,. Solo che(nella città in cui hanno svolto i test d’ingresso). A sceglierla per loro il ministero dell’Istruzione, tra le altre preferenze indicate nella domanda. Anche loro, come gli ‘assegnati’,– sempre entro 4 giorni –. Ma, per chi non vuole arrendersi e continuare a voler entrare nell’ateneo preferito, c’è





Test ingresso 2018: gli scorrimenti della graduatoria

Perché la distribuzione delle matricole non si conclude il 2 ottobre.(perdendo qualsiasi ulteriore possibilità) e come. Così, già: man mano cheverranno chiamati, nell’ordine, prima i(entro 5 giorni dalla prima graduatoria) e poi gli studenti ‘in attesa’, rimasti senza sede dopo la graduatoria del 2 ottobre.che, da quel momento in poi,. E che potrebbe. Riuscendo ad accontentare parecchi delusi della prima ora.