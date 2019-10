Scorrimento universitario test di medicina 2019

Graduatoria medicina 2019 scorrimento: come funziona

Scorrimento graduatoria medicina 2019: assegnato o prenotato

Assegnato - Risultare assegnato significa aver ottenuto un posto nella prima preferenza utile tra quelle indicate all’atto dell’iscrizione. In questo caso non è possibile attendere ulteriori scorrimenti in quanto i posti per le preferenze migliori sono stati già assegnati e confermati con l’immatricolazione. I candidati che risultano assegnati hanno 4 giorni di tempo per procedere con l’immatricolazione . In caso di mancata immatricolazione è prevista l’esclusione definitiva dalla graduatoria.



Prenotato - Il candidato che risulta prenotato ha la garanzia di aver ottenuto un posto in una preferenza diversa dalla prima. In questo caso il candidato può:

- immatricolarsi nell’Ateneo in cui risulta prenotato nel termine perentorio di 4 giorni lavorativi. La mancata immatricolazione non comporta l’esclusione dalla graduatoria;

- attendere ulteriori scorrimenti di graduatoria e sperare di essere assegnato ad una sede collocata più in alto nella lista delle preferenze. In questo caso deve obbligatoriamente confermare entro 5 giorni il proprio interesse all’immatricolazione e attendere le nuove assegnazioni. Questa scelta non comporta la perdita del posto acquisito.

Dopo la pubblicazione dei risultati e dei punteggi del test di medicina 2019 il 17 settembre (informa anonima) e 27 settembre (in forma nominativa), è statail 1° ottobre. Per tutti coloro che non hanno conquistato un posto nella sede preferita, non tutto è perduto:Ma di cosa si tratta? In poche parole,di poter accedere alla loro prima scelta qualora si liberino dei posti. In caso questo non succeda, è comunque possibile che questi candidati riescano ad accedere ad un'università più in alto nella lista delle preferenze, rispetto a quella a cui risultano prenotati. Novità possibile anche per i candidati che risultano in attesa, che potrebbero acquisire lo status di prenotati. Ma facciamo un passo indietro. Ecco tutto ciò che c'è da sapereGuarda anche:Dal 10 ottobre, di media ogni 7 giorni, il Cineca pubblica sul sito di Universitaly. Cosa vuol dire "scorrimento"? In poche parole, si stila una nuova graduatoria sulla base di chi ha rinunciato ad immatricolarsi, non ha confermato l'interesse ad iscriversi entro i termini stabiliti (e ha quindi perso il posto in graduatoria), e chi invece si è effettivamente immatricolato. In questo modo, si rimescolano le carte per chi era in attesa di entrare in posto utile o di accedere ad una sede migliore.Di media, quindi, ogni 7 giorni sarà pubblicato. Ovviamente, il primo è l'appuntamento più importante, in quanto maggiori sono le possibilità di rinunce (molti studenti, ad esempio, provano più test di ingresso contemporaneamente). La data di fine degli scorrimenti graduatoria nazionale viene stabilito dal Miur con apposito provvedimento.Una volta pubblicato lo scorrimento della graduatoria nazionale, scoprirete se siete stati assegnati o prenotati. A questo punto dovrete seguire le indicazioni del decreto ministeriale, pena l'esclusione. Le regole sono le stesse che per la prima pubblicazione della graduatoria nazionale.Carla Ardizzone