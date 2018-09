Test Medicina 2018, risultati nominativi: punteggio, scheda anagrafica, foglio risposte

Il giorno tanto atteso dagli aspiranti dottori è arrivato. Dopo ben tre settimane in cui, siamo sicuri, la tua ansia ha raggiunto livelli altissimi, potrai finalmente conoscere il tuo punteggio al test Medicina 2018. Sappiamo benissimo che hai segnato in modo evidente questa data su tutti i tuoi dispositivi, persino sul calendario della nonna!

Test Medicina: punteggio, compito e dati personali

Test Medicina 2018: risultati e graduatoria

Test Medicina 2018, quanti punti servono per entrare

Oggi 28 settembre verrannoPotrai visualizzare tutte queste info nell’area riservata, nulla infatti è stato ancora reso pubblico. Non sai come fare? Semplice,Solo in questo modo potrai visionare il tuo punteggio, già pubblicato in forma anonima lo scorso 18 settembre, assieme ai tuoi dati e al tuo compito.Il prossimo 2 ottobre toccherà quindi alla graduatoria nazionale test medicina 2018.Ilsecondo quanto comunicato dal MiurIl punteggio più alto, infatti, è stato unGli idonei del 2014 che hanno totalizzato almeno iper concorrere alla graduatoria nazionale sono ilIl punteggio medio nazionale tra gli idonei è invece di 35,67. I primi 100 classificati sono concentrati in 26 atenei mentre le università che hanno ilcon 19, Padova con 17 e Milano con 15.Dopo la pubblicazione, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 2 ottobre, quando sarà pubblicata la prima graduatoria di Medicina.Laè unica e nazionale, gestita direttamente dal Miur. L'assegnazione dei posti avviene in base alle preferenze segnalate al momento dell’iscrizione al test., significa che è riuscito ad ottenere un posto nella sede preferita e ha 4 giorni per immatricolarsi; se risulta, è stato ammesso in un'altro ateneo da lui segnalato e può immatricolarsi, o aspettare che nei successivi scorrimenti si liberi un posto nella sede preferita confermando l'interesse di rimanere in graduatoria.Gli esperti di AlphaTest hanno analizzato i. Stando al loro studio, si evince che il candidato alla posizione 9.666 (totale dei posti disponibili per Medicina e Odontoiatria) ha ottenuto 43,2 punti. Il punteggio minimo da conseguire per passare, insomma, scende di molto rispetto agli scorsi anni (era addirittura intorno ai 60 punti). A conti fatti,potrebbe attestarsi tra 42,8 e 43, e il PMT per Odontoiatria potrebbe attestarsi tra 42,2 e 42,4.