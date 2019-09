Graduatoria Medicina 2019: differenza tra assegnato e prenotato

Graduatoria nazionale test Medicina

Assegnato

Chi si colloca nei primi posti sarà più tranquillo, avendo ottenuto il punteggio utile per conquistare un posto nella sede preferita. Si potrà definire “assegnato” all’ateneo inserito come prima preferenza durante la fase di iscrizione alla prova d’ingresso. Entro 4 giorni dovrà formalizzare l’immatricolazione. Se non dovesse farlo entro il tempo stabilito scatterà l’eliminazione dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento dei posti.



Prenotato Lo studente, in fase di iscrizione, può avere inserito diverse facoltà (anzi ha un numero illimitato di preferenze). Qualora abbia ottenuto punteggio utile per entrare in una sede diversa da quella scelta come prima preferenza, lo studente risulterà prenotato e ha due opzioni: l’immatricolazione presso l’ateneo a cui è stato assegnato o attendere lo scorrimento effettuando la conferma di interesse all’immatricolazione sul portale Universitaly (entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria) e aspettare che si liberi un posto presso la sua prima scelta o in una facoltà ritenuta migliore dal candidato. Pertanto il prenotato dovrà aspettare lo scorrimento (il primo avverrà l’11 ottobre) e attendere la data delle nuove assegnazioni. In caso di assegnazione dovrà, entro 4 giorni, procedere all’immatricolazione.



Ma qual è la differenza tra assegnati e prenotati?
La graduatoria dei test d'ingresso per le facoltà ad accesso programmato nazionale è unica per tutte le università. Ne avremo, dunque, una per medicina, un'altra per veterinaria e così via. Con quale criterio viene stilata la graduatoria? In quella di medicina, ad esempio, prevalgono i punteggi ottenuti nei quesiti di logica, poi biologia, e a seguire chimica, fisica, matematica e cultura generale. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.