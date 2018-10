Test medicina 2018: primo scorrimento 10 ottobre

Neanche il tempo di digerire la delusione che già inizia una nuova battaglia a colpi di punteggio. Per gli studenti che hanno sostenuto i test d’ingresso 2018 per la facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria, ma che per il momento non ce l’hanno fatta a ottenere il posto che speravano, le possibilità di iscriversi in una delle due facoltà non sono certo finite. All’orizzonte c’è più di un’opportunità. Sono gli scorrimenti di graduatoria. A partire dal primo scorrimento del 10 ottobre. Un processo che, probabilmente, durerà mesi. Finché il ministero dell’Istruzione non avrà assegnato tutti i posti e chiuderà l’elenco. Ecco come si articolerà.

Scorrimenti: la differenza tra ‘prenotato’ e ‘in attesa’

Bisogna partire con una distinzione fondamentale: quella tra. I primi, in realtà, dopo la graduatoria del 2 ottobre un posto ce l’avrebbero già; solo che non è nella sede indicata come prima scelta – e in cui hanno svolto i quiz – al momento dell’iscrizione ai test ma in una di quelle alternativa., però,, sperando si liberi qualche posto nell’ateneo preferito., invece, per ora non sono riusciti a entrare e; quasi sicuro che, loro, dovranno accontentarsi di sedi secondarie.





Quasi ogni settimana si rimescolano le carte

Interesse all’immatricolazione: va segnalato ogni volta

Il primo scorrimento, come detto, avviene quasi subito: il. In quel caso a essere ridistribuite saranno lenella graduatoria del 2 ottobre – quelli che hanno superato i test e hanno trovato posto nella prima sede indicata –entro i 4 giorni lavorativi previsti (ed è perciò stato escluso definitivamente dalla graduatoria). Per partecipare a questa ‘lotteria’, però, sia chi è ‘prenotato’ sia chi è ‘in attesa’ dovrà. Per farlo gli basterà entrare nella loroe completare la procedura(partendo sempre dal 2 ottobre), pena l’esclusione.Un’operazione che,con le stesse tempistiche e modalità. Il Miur, infatti, man mano che le aspiranti matricole riempiono i posti vacanti avvierànelle sedi con meno iscritti. Basandoci sull’esperienza degli anni scorsi, ciò dovrebbe avvenire con. Ogni volta che verranno pubblicati gli esiti di uno scorrimento, i ragazzi che non ce l’hanno fatta ma che vogliono continuare a provarci, dovranno, sempre, sempre. Così fino alla chiusura della graduatoria.