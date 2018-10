Graduatoria test Medicina, Odontoiatria, Architettura e Veterinaria 2018: tutti i risultati

2 ottobre: il giorno della verità. Potrà sembrare esagerato ma per decine di migliaia di ragazzi questa è una data fondamentale per il proprio futuro. Il Miur, infatti, pubblicherà le graduatorie definitive dei test d’ingresso per quattro facoltà tra le più frequentate tra quelle ad accesso programmato: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura. Alla fine di settembre erano già usciti gli elenchi con i punteggi anonimi. Ma era difficile capire le reali chance di successo (e soprattutto la sede di destinazione). Da questo momento in poi, invece, tutto sarà più chiaro. Ma dove trovare e come interpretare la graduatoria test 2018? Skuola.net ha schematizzato le informazioni essenziali per farlo.

Test ingresso 2018: la graduatoria definitiva

La mattina del 2 ottobre,(così come avvenuto per i passaggi precedenti), tutte le aspiranti matricole potranno consultare – nella propria- la graduatoria nazionale, in ordine di punteggio, dei test d’ingresso 2018 per Medicina, Veterinaria e Architettura. La cosa a cui si dovrà badare di più è la. Tre le paroline magiche, ognuna con un significato ben diverso:. Ma cosa vogliono dire?





Test ingresso 2018: cosa vuol dire ‘assegnato’

Test ingresso 2018: che significa ‘prenotato’

Test ingresso 2018: cosa potrà fare chi risulta ‘in attesa’

I più fortunati, ma anche i più bravi, sono quelli che risulteranno. Loro, infatti, non soloa Medicina, Odontoiatria, Veterinaria o Architettura. Perché questi studential momento della candidatura ai test. Facilissimo ricordarsi qual è: quello in cui hanno svolto il questionario. A quel punto basterà –(compreso quello di uscita della graduatoria) – procedere all’. Importantissimo farlo, il rischio è di essere esclusi dalla graduatoria.Più complicato il compito per chi risulterà. Per loro. Per questa categoria di aspiranti matricole il 2 ottobre coincide anche con il momento di unaNel primo caso si accetterà didal Miur e. Altrimenti si potrannoche si liberi un posto nella città in cui si trova la prima scelta. In quest’ultimo caso si dovrà confermare – stavoltadall’uscita della graduatoria – il cosiddetto, per essere considerati al momento dello scorrimento.Alta tensione, infine, per chi vedrà scritto. In pratica si tratta di(che quindi hanno ottenuto il punteggio minimo per entrare in graduatoria). Per loro, però, non è ancora detta l’ultima parola. Tra rinunce all’immatricolazione, attesa degli scorrimenti e cambi di sede anche per chi non c’è l’ha fatta potrebbero aprirsi le porte delle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura. Il consiglio è di: un’operazione che, ma ne vale la pena. L’importante è, poco sotto l’ultimo risultato utile d’ingresso.