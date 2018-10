Graduatoria test medicina 2018: come fare l'immatricolazione se sei passato

La graduatoria test di medicina 2018 è pubblicata ed è importante capire come iscriversi una volta avuta la certezza di risultare assegnati o prenotati a una sede piuttosto che a un'altra.

Quali sono le differenze e come completare la procedura? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come iscriversi a Medicina se siete assegnati

Come iscriversi a Medicina se siete prenotati

Gli assegnati sono i fortunati che sono riusciti, al primo colpo,(la prima scelta: quella, per intenderci, dove si è svolto il test). Ma per non rischiare di perdere il posto è necessario prestare molta attenzione alle procedure, o rischierete di trasformare la fortuna in tragedia, "regalando" il vostro posto a qualcuno più in basso in graduatoria.: avete 4 giorni di tempo per procedere all’iscrizione presso la sede universitaria in cui avete ottenuto un posto. Questo perché avete ottenuto un posto sicuro nella vostra prima preferenza e, quindi, siete esclusi da ulteriori scorrimenti. Nei quattro giorni. Come scoprire in che modo si effettua l'immatricolazione? Tutto è spiegato nel bando di concorso della vostra università, non dovete far altro che seguire le istruzioni.Per i candidati prenotati, la faccenda è diversa. Se leggerete questa definizione vicino al vostro nome, vorrà dire che per il momento. Se, tutto sommato, siete soddisfatti del risultato,. Se invece volete aspettare il successivo scorrimento per tentare di risalire posizioni e trovare posto nelle sedi più alte tra le vostre preferenze, potete farlo senza perdere il vostro posto. Ma è necessario - pena la fuoriuscita dalla graduatoria -, cliccando sull’apposito bottone presente nella propria area riservata di Universitaly.it, vicino alla graduatoria. Avrete a disposizione. Se risultate prenotati anche agli scorrimenti successivi, dovrete ripetere la medesima procedura.

Immatricolazione a Medicina

Ma come si effettua? Troverete, come anticipato, l'intera procedura all'interno del bando della vostra università. Solitamente, si tratta di compilare una domanda di immatricolazione online sul sito web dell'ateneo e versare la prima rata di tasse e contributi universitari entro i termini previsti.