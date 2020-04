Federico II e il regno di Sicilia

perseguitava gli eretici

crociata

re di Germania

corona imperiale in Italia

interregno

Sorti del regno di Sicilia

Aragonesi il possesso della Sicilia

Angioini Napoli

(XIII secolo)Figlio e successore di Enrico IV e Costanza d’Altavilla, nipote di Federico Barbarossa.Inizialmente fu molto influenzato dal papa, suo tutore:1)era molto tollerante nei confronti delle religioni ma2)condusse unain Terra Santa…la quale però non finì in un massacro bensì in un accordo con il sultano di Egitto3)non attuò i suoi progetti politici per non sottomettere la chiesa…questo finché Innocenzo III non morì e gli successe(1216)Con l’obiettivo di un’unificazione imperiale universalistica:1)si fece incoronare2)dopo aver affidato all’esercito tedesco alcune prerogative regie in cambio di fedeltà, si concentrò sul regno di Sicilia, prendendo nel 1220 la3) stabilendo la sua sede a Palermo iniziò a mettere in atto il suo progetto di accentramento del potere con:-lotte contro il particolarismo feudale-costruzione di istituti efficienti (es. uffici deputati ad amministrare il regno)-potenziamento prelievo fiscale-forte esercito mercenario.Inoltre per rendere il Regno di Sicilia uno Stato unitario emanò un codice di leggi:(1231):avendo una legislazione unificata per tutto il regno avrebbe ottenuto pace ed ordine ed avrebbe abolito le anarchie feudali e l’autonomismo cittadino.4)Federico era un uomo di cultura:-fondò l’Università di Napoli e diede vita alla scuola Poetica Siciliana.5)dopo aver stabilito il suo potere nel regno di Sicilia doveva solo ristabilire l’autorità imperiale anche nell’Italia settentrionale:qua però i comuni si unirono in una lega difensiva…inizialmente l’imperatore ebbe successo (1237 Battaglia di Cortenuova)…ma dopo poco il papato strinse alleanze con i comuni…con ildepose Federico II, il quale morì nel 1250…con lui moriva anche l’autorità sovranazionale e la forma politica imperiale, ed iniziava un periodo di(20 anni).La corona passò al figlio, ma il pontefice, non accettando un nuovo predominio Svevo, offrì l’investitura a(origini francesi).Quest’ultimo conquistò il regno di Sicilia sconfiggendo Manfredi a Benevento.I Siciliani non accettarono un Re francese:-30 Marzo 1282:nome con il quale si indica il moto insurrezionale avvenuto in quel giorno, ossia una rivolta da parte dei siciliani (contro la dinastia angioina), i quali chiamarono in loro aiuto(per questo lo scontro passo alla storia come “scontro tra aragonesi e angioini”).Il tutto si concluse con la(1302):agli, agli