Alberti, Leon Battista - Palazzo Ruccellai (2)

Palazzo Ruccellai

ordine inferiore

ordini superiori

travata ritmica

Realizzato tra 1452-1460 da Bernardo Rossellino, seguendo i disegni dell'Alberti.-sovrapposizione di tre ordini: ionico, dorico e corinzio(partendo dal piano inferiore fino a quello superiore).Utilizza tutti elementi classici, riprendendoli in questo caso dal Colosseo.-realizzato con blocchi lavorati e squadrati che danno all’intero edificio una grande armonia. Lavorati come se fossero bugnati, cioè sporgenti leggermente rispetto al piano del palazzo: la fuga tra le mattonelle rientra rispetto a queste ultime. ---Nell’I blocchi sono molto più grandi rispetto alla parte più alta dell’edificio.Viene realizzata una ‘seduta urbana’, con la superficie posteriore (la‘spalliera’) trattata in ocus reticulatum (ripreso dai romani).Le finestre sono quadrate, riprese anch’esse dall’edificio del Colosseo.-NegliFinestre formate da un arco a tutto sesto e da bifore, hanno quindi uno stilerinascimentale.-i tre livelli sono divisi da tre robusti cornicioni-il progetto prevedeva 5 campate per livello, ma il committente decise di ampliare la struttura del palazzo.Adesso sono presenti 7 campate, tutte uguali ad eccezioni di quelle che fungono da inggressi. (la variazione regolare della metrica delle campate definisce un ritmo e la struttura prende il nome di-il rivestimento in pietra non è stato completato.