Scuola, a Verbania in Piemonte già chiuso un istituto a causa del Covid

Rientro a scuola: la prima scuola chiusa in Italia

il rientro tra i banchi di scuola è iniziato con il piede sbagliato. L’, infatti, aveva riaperto i portoni della scuola per consentire l’avvio deidel programma operativo nazionale con fondi europei promosso dal Ministero dell’Istruzione ma ha dovuto sospendere tutte le attività per unNelle prossime ore saranno attivati i lavori di sanificazione ma non è ancora certo se l'inizio della didattica in presenza è compromesso. Ecco cosa è successo.Ancora prima dell’inizio delle lezioni in presenza, unper un caso di Coronavirus. A divulgare la notizia è la stessa dirigente scolasticamediante un messaggio pubblicato sul sito della scuola. Quello di Verbania, peraltro, è la scuola più importante delperché comprende non solo corsi in(Chimica, Meccanica Elettrotecnica, Informatica, Elettronica, Biologia) ma anche(Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico). Per la dirigente, “la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse”. Ma cosa è successo? Come riportato sul sito, un utente, recentemente rientrato a scuola, è risultato positivo al virus Covid-19 e ora sono previsti gli interventi di sanificazione dei locali. “A partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19”. La data di riapertura sarà comunicata il prima possibile perché bisognerà aspettare il termine della sanificazione e “si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza”.