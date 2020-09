La febbre va misurata a scuola: il Tar dà ragione al Piemonte

Piemonte: polemica sulla misurazione della temperatura a scuola

La decisione del Tar sulla questione Piemonte

Temperatura a scuola? Il Tar dà ragione al Piemonte

Il nuovoè iniziato non senza polemiche e criticità, soprattutto legate alle nuoveper evitare il contagio da Covid-19. In particolare un problema è sorto nelladove il Governatore Cirio aveva stabilito che ain contrasto quindi con quanto stabilito dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione che prevede la misurazione a casa da parte dei genitori.Ma scopriamo cos’è successo.Il governatore della regione Piemonte,direttamente a scuola. Decisione cheE la risposta del Tar non si è fatta attendere: cos’è stato dunque deciso?sull’obbligo per le scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti all'inizio delle lezioni, come riporta RaiNews.it . L'ordinanza voluta dal Presidente della Regione Piemonte, Cirio,, e il governatore si è detto: "Dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio. - E ha poi continuato - Sono felice, prima di tutto perché la scelta del Piemonte punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini, introducendo un livello di controllo in più per tutelare la salute di bambini e ragazzi, del personale scolastico e dei nonni, che rappresentano non solo uno degli affetti più cari, ma anche un aiuto quotidiano prezioso per ogni famiglia italiana e che sono purtroppo tra i soggetti più vulnerabili di fronte alla pandemia".Ma com’è stata possibile questa vittoria?: "La verifica integra e da' più efficacia all'obbligo di ogni famiglia di misurare la temperatura al mattino ai figli prima di mandarli a scuola, così come previsto dalla legge dello Stato, introducendo per la scuola un controllo in più prima che inizi l'attività didattica, cioé che la misurazione sia veramente stata fatta dalla famiglia. La verifica da parte della scuola può avvenire attraverso una semplice certificazione o nel modo ritenuto più idoneo. - E in conclusione ha ribadito - Nel caso in cui l'alunno non abbia la certificazione della famiglia, allora l'istituto ha l'obbligo di misurargli la temperatura". Quindi, data nella quale