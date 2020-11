Didattica a distanza, il video degli studenti: "Non volevamo accadesse di nuovo"

“Non volevamo accadesse di nuovo”: il video degli studenti di Cremona contro la dad

Il video degli studenti di Cremona sulla chiusura della scuola

Il ritorno alla didattica a distanza, a iniziare dalla giovane, gesto che ha dato il via a un ‘’ al quale hanno partecipato molti studenti in tutta Italia. E in questo contesto di malcontento per il ritorno alla Dad, dando vita avolto aIl corto si chiama “”. Scopriamone di più in merito.Guarda anche:A settembre il ritorno tra i banchi di scuola dopo a brusca interruzione di marzo ma poco dopo, a causa dell’aumento dei contagi, i ragazzi delle superiori sono stati costretti a tornare di nuovo in Dad. E così dal Liceo Vida di Cremona si sonoquesto il nome delpartito proprio dai ragazzi a cui è stata di nuovo tolta la possibilità di recarsi in classe ogni mattina: “La scuola è uno dei luoghi per dar voce ai giovani e farli diventare adulti in modo consapevole -ricorda Roberta Balzarini, preside del Liceo- Quindi intercettare il loro disagio emotivo per questa chiusura, pur necessaria, è importante”. E proprio da questo disagio emotivo ein queste settimane è nato il video caricato su Youtube.Il video in questione. Non è da sottovalutare anche, il desiderio di continuare a studiare e la speranza di tornare presto tra i banchi. “Le immagini del video sono anche sintetiche. Ci rappresentano davvero. La scuola non si ferma perché la scuola non coincide con la didattica, ma i rapporti, gli ascolti, la ricerca dei volti, il ricordo e la nostalgia di tornare presto, ci aiutano. Il video guarda avanti, come i giovani insegnano sempre, in ogni epoca e civiltà. E noi adulti, se viviamo arrampicandoci sulle loro spalle, sapremo vedere con loro e per loro un futuro che, da bianco e nero, tornerà a colori. Grazie all'impegno di tutti. Per questo il Liceo Vida ha un cuore grande, che sa contenere i desideri dei giovani, degli insegnanti, delle famiglie e si impegna a continuare per un domani luminoso”. Queste le parole con le quali Don Marco D’Agostino, Rettore Liceo “M.G. Vida”,