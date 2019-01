Alternanza, scuola del futuro e ITS: il sottosegretario Giuliano risponde agli studenti!

Dopo il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ospite della nostra videochat qualche mese fa, nella puntata di oggi ad essere "interrogato" dagli studenti sarà Salvatore Giuliano, Sottosegretario Miur.

No, non gli faremo domande di letteratura italiana o matematica! Il nostro ospite dovrà rispondere alle vostre domande legate al mondo della scuola. Già nei giorni scorsi abbiamo iniziato a raccoglierle, e continueremo a farlo anche durante le diretta, che inizierà oggi 28 gennaio alle 16.30.

Se quindi hai curiosità o dubbi da toglierti sull’alternanza scuola lavoro, su come sarà la scuola del futuro e sugli ITS, non esitare a inviarci, magari anche durante la videochat, la tua domanda. Non capita mica tutti i giorni di ricevere una risposta dal Sottosegretario all'Istruzione, Salvatore Giuliano!



Il sottosegretario all'Istruzione intervistato dagli studenti

Per rendere il più utile possibile questo appuntamento della Skuola Tv, abbiamo deciso di chiedere direttamente a voi studenti quali sono le cose su cui vorreste avere delle risposte concrete. Risultato? Abbiamo ricevuto tantissime domande, tra le più disparate. Tre sono i filoni che andremo ad approfondire: alternanza scuola lavoro (modificata rispetto allo scorso anno e quindi oggetto di tanti dubbi da parte di voi studenti), la scuola del futuro (come sarà? Cosa cambierà? Sono davvero tante le cose che volete sapere) e gli ITS (una valida alternativa, anche se non ancora conosciuta da tutti, all'università). Insomma, non esitate a mandarci altre domande, anche durante la diretta!

Manlio Grossi