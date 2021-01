Safer Internet Day: l'hackathon di Telefono Azzurro rivolto alle scuole

Hackathon di Telefono Azzurro: l’invito alle scuole

Hackathon di Telefono Azzurro: quando si svolgerà, premiazione e premi

Manca sempre meno al, appuntamento annuale in tutto il mondo per parlare dicon i grandi e i piccoli, fissato quest’anno per il 9 febbraio. Per l’occasione, onlus che si occupa di difendere i, ha deciso di lanciare unain collaborazione con ilL’è rivolto aglidelle scuole primarie e secondarie di primo grado e consiste nella partecipazione ad unsulla. Vediamo insieme più da vicino di cosa si tratta.Bisogna sempre parlare dicon i giovani. È questa lache spinge tutti a continuare a promuovere undellee degli. A dare una tali obiettivi è la onlusche, come anticipato, ha ben pensato di avvicinare i più giovani alla tematica della sicurezza in rete attraverso un, hotspot per nuove idee e progetti. Nello specifico, tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di studi sono invitati a partecipare ad unaper progettare unoche metta in luce le. Per farlo, bisogna inviare la propria richiesta di partecipazione all’hackathon mediante la compilazione di un forum disponibile al seguente link . Seguirà poi unper individuare un massimo di 20 classi della scuola primaria e 20 classi della scuola secondaria di primo gradodi tutte le regioni d’Italia.L’si svolgerà in modalitài giornie le attività rientreranno nel piano per la promozione di azioni dinelle scuole. Come accennato, tutti i componenti delle singole classi dovranno lavorare in sinergia per progettare unche metta in luce le opportunità che la tecnologia può offrire. Gli alunni dovranno anche sviluppare unodel prodotto pensato mediante presentazioni online, podcast, cortometraggi, trailers o siti web. Unacomposta da esperti del mondo dell’educazione e del digitale giudicherà entro lunedì 8 febbraio 2021 i, selezionandone uno per ogni grado scolastico. La, come riportato sul comunicato emanato dalla onlus, avverrà durante l’evento in streaming “” previsto il giornoin presenza della ministra dell’Istruzione. I? Verrà assegnato alla prima classe in classifica di ciascun grado d’istruzione uncompleto di funzione