Ritorno a scuola: Regioni chiedono incontro con governo. Rischio nuove chiusure?

Ritorno a scuola: le Regioni vogliono vederci chiaro

Ritorno a scuola: bisogna prescindere dalle posizioni politiche

L’continua ad alterare gli equilibri politici nell’elaborazione delle misure comuni da far rispettare sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda laperdurano ancora incertezze circa ildegli studenti delle scuole superiori e incomprensioni tra governatori regionali eNella serata di ieri, infatti, si è svolta ladalla quale è scaturita l’urgente necessità di un confronto con il ministro della Salutee il ministro per gli Affari Regionali. Vediamo insieme le motivazioni di taliSulle Regioni vogliono vederci chiaro perché non convince il rientro in presenza degli studenti delle scuole superiori. Come anticipato, durante la Conferenza delle regioni svoltasi ieri sera, è scaturita la necessità di uncon i ministri Speranza e Boccia per valutare, ancora una volta, glida attuare in questo delicato momento di pandemia. Le ragioni di tali incertezze sono dettate sostanzialmente dalle apparenti, almeno secondo i governatori, originate dalle posizioni del Comitato Tecnico Scientifico guidato da Agostino Miozzo: se da un lato emerge la linea della riapertura per la, dall’altra si parla di tutela dei cittadini mediantenei confronti della scuola. Su questo ultimo punto è stato proprio il consulente del ministro della Salute, il professor, a sconvolgere i fragili equilibri creati. In un’intervista ai giornalisti di La Stampa, infatti, ha dichiarato la necessità di istituire un: “In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi”. Solo dopo l’incontro dei governatori regionali con i ministri convocati potrà dunque essere esplicitato il destino delle scuole secondarie di secondo grado.Mentre icontinuano a fareai rispettivi tribunali amministrativi regionali per richiedere laa discapito delle ordinanze regionali, i governatori e alcuni politici continuano ad esprimere le loro riflessioni – spesso discordanti – circa il ritorno della didattica in presenza. Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, allo stesso tempo, ha spiegato ad Adnkronos che data la situazione emergenziale bisogna: “È necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola”.