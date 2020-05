Prof positivo al coronavirus continua le videolezioni dall'ospedale

Ambrogio Iacono, il prof che non ha abbandonato i suoi studenti nonostante il virus

Il presidente del Consiglio Conte loda il prof e lo ringrazia via social

Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19,... Pubblicato da Giuseppe Conte su Domenica 3 maggio 2020

L'emergenza coronavirus ha reso necessaria la chiusura delle scuole, ma l'istruzione non si è fermata.: malato die ricoverato, continua a tenere le sueLeggi anche:Docente dell'Istituto Alberghiero Telese di Ischia, il 12 aprile è stato ricoverato in ospedale con una polmonite da Covid-19.Già dal 25 marzo presentava i sintomi del virus. Nonostante questo,Intervistato da NapoliToday , ha raccontato: "Visto che le mie condizioni non sono critiche ho ritenuto di continuare a seguire i miei studenti, con minore frequenza ma senza lasciare nulla di intentato. Non c'erano motivi per cui mi mettessi in malattia. Questo è un momento molto delicato per i giovani: con la chiusura della scuola hanno perso un punto di riferimento e ognuno deve dare un contributo. Devo dire che i risultati sono emozionanti, i ragazzi seguono molto e hanno fame di cultura".La storia del prof Iacono non è di certo una di quelle che passano inosservate. Così: "Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno - scrive Conte - Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei“.