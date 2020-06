Scuola a settembre, plexiglass e visiere in classe?

Il plexiglass tra i banchi: la proposta

Stop alla didattica a distanza: da settembre in classe con le visiere

La parola d’ordine che sembra essere predominante all’interno delle discussioni sul rientro a scuola è “”, soprattutto nella giornata di ieri, durante l’incontro, presieduto dal Presidente del Consiglio Conte, al quale hanno partecipato benda Ministri a tecnici, riuniti per parlare proprio della scuola.La riapertura degli istituti scolastici a settembre: ma in che modalità sarà possibile far tornare i ragazzi nelle classi? Scopriamolo.Sicuramente una delle notizie che ha fatto più discutere in queste ore è quella riguardante iltra i banchi per favorire il distanziamento sociale, senza obbligare, soprattutto i ragazzi più piccoli,in aula da settembre in poi. Come riportato da La Stampa che serviranno a far avere il necessario a tutte le strutture scolastiche quando le porte si apriranno di nuovo, e infatti la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato: “Stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi di euro e ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l'edilizia scolastica leggera”.Nessun ripensamento sull’operato degli ultimi mesi, infatti il Premier ha fatto sapere che: “siamo stati costretti a chiudere la scuola, ma abbiamo tratto una lezione. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per chi non poteva accedervi. C’è il tema del divario digitale. - e successivamente introduce il discorso del rientro di settembre - Col nuovo anno scolastico l'obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un'opportunità in più per potenziare offerta didattica, ma certo dobbiamo ritornare in presenza”. In completo accordo con la Ministra Azzolina, che ha aggiunto: “L'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”. Ed è dunque proprio la Azzolina che: “sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio. Siamo tutti d'accordo che l’obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma raggiungibile se ci mettiamo tutti attorno a tavolo. Lavoriamo tutti, ciascuno per la propria parte, il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola”.Inoltre la Ministra ha aggiunto, oltre alla proposta delcome divisorio tra gli alunni, “ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici”.