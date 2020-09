Manifestazioni scuola 24, 25 e 26 settembre: città, orari e motivi della protesta

Lo sciopero del 24 e 25 settembre

Manifestazione del 26 settembre

Quest’anno la riapertura delle scuole: ai problemi strutturali del sistema scolastico italianoinfatti, si sono aggiunti quelli legati alla pandemia da Coronavirus. Non stupisce quindi che sindacati e associazioni studentesche hanno deciso di mobilitarsi e di chiamare a raccolta gli studenti ilper protestare contro i ritardi e la confusione ancora imperante sul back to school.Lo sciopero delè stato indetto dalle sigle Unicobas, Usb per il settore educativo da zero a sei anni, Cobas Sardegna e Cub scuola. Alla protesta potrebbero aderire docenti, personale Ata, ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole e delle università.si va dalle classi con al massimo 15 alunni a un piano serio e a lungo termine per mettere in sicurezza l’edilizia scolastica, dall’assunzione di 240mila insegnanti alla stabilizzazione di 150mila precari con tre anni di servizio attraverso un concorso, dall’aumento degli organici della Scuola dell’Infanzia alla stabilizzazione diretta degli specializzati di sostegno, dall’assunzione di almeno 50mila collaboratori scolastici all’incremento di 20mila fra assistenti amministrativi e assistenti tecnici. In questa prospettiva si muovono anche i cortei studenteschi del 25 settembre in tutto il paese promossi tra gli altri dalle reti Osa, Uds e Rete studenti di Milano.. Altre manifestazioni sono confermate a Genova, Torino, Milano, Bologna, Firenze e Catania.Per il giorno dopo lo sciopero, quindi sabato 26 settembre, è in programma una manifestazione nazionale del Comitato “Priorità alla scuola” alla quale hanno dato il loro sostegno anche i sindacati rappresentativi del comparto scuola, da Cobas a Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda.La manifestazione è stata indetta “per riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l'avvio dell'anno scolastico, rischiando di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza, obiettivo principale dell'azione sindacale condotta nella prolungata fase di emergenza”.