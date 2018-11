Frutta e verdura nelle scuole: nella tua si mangia sano?

Anche quest'anno l'Unione Europea ha previsto un programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, per permettere ai piccoli studenti di mangiare sano.

Sono stati finanziati 250milioni in totale per il progetto, per gli stati membri che hanno aderito possono contare su un totale di 250 milioni di euro dal bilancio Ue (circa 150mln per frutta e verdura e 100mln per latte e latticini): la Commissione europea ha l'obiettivo di superare i 30 milioni di bambini coinvolti in tutta Europa, come riporta Ansa Europa - Agri UE.

Mangiare sano a scuola: anche in Italia

Persi potrà mangiare prodotti sani nelle scuole.Il nostro Paese può disporre di 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni per latte e prodotti lattiero-caseari. Il programma prevede anche campagne di informazione a scuola sull'agricoltura e sulla produzione alimentare.