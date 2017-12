Professionali, novità in arrivo: più indirizzi e percorso quinquennale

Se l’idea di frequentare un liceo non ti piace e hai invece intenzione di iscriverti ad un professionale allora per te ci sono delle novità in arrivo. Qualche anticipazione? I percorsi saranno di 5 anni, mentre gli indirizzi passeranno da 6 a 11. E’ quanto prevede il Regolamento attuativo per il riordino dell’Istruzione professionale. Prende quindi corpo la riforma disegnata da uno dei decreti legislativi, il numero 61 del 2017, della legge 107 del 2015, meglio conosciuta come Buona Scuola.

Gli indirizzi

Più importanza ai professionali

agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l'assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.