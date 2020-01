Iscrizioni scuola 2020/21, nel giorno di apertura è record di domande: 1 famiglia su 20 ha già scelto

È corsa alle iscrizioni, ma c’è tempo fino al 31 gennaio

Sempre più italiani usano l’identità digitale

Scegliere che scuola far frequentare ai propri figli dal prossimo settembre. Sembra che gli italiani, subito dopo le feste di Natale, non aspettassero altro. Un vero boom quello registrato, nel, dal portale online del Ministero dell’Istruzione: benin appena 10 ore (dalle 8:00 alle 18:00 del 7 gennaio 2020),. In pratica, 1 famiglia su 20 (il 5,2%), ha già scelto l’istituto dove far frequentare la prima classe di elementari, medie o superiori ai propri ragazzi.Guarda anche:Potremmo dire che, per la, è l’anno della consacrazione. Rispetto a dodici mesi fa assistiamo, infatti, a un(nel 2019, le domande inviate nelle prime dieci ore furono solo 55.938). Questo nonostante non si sia trattato di un click-day: chi arriva prima non è detto che agguanti i posti preferiti, basta finalizzare la domanda entro il 31 gennaio 2020. Poi si vedrà.Infine, altro dato rilevante, cresce anche il ricorso alla registrazione e all’invio delle domande mediante le(l’identità digitale con cui si può interagire con le Pubbliche Amministrazioni): quest’annorispetto al 2019. Segno che la cultura digitale sta pian piano entrando nel DNA degli italiani, adulti compresi.