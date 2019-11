Dati Eurostat, laureati senza lavoro: in Italia sono più del 40%

La laurea non aiuta più a trovare lavoro in Italia

Italia di nuovo spaccata tra nord e sud

Sicuramente il problema dell’occupazione è davveroin Italia, lo è ancora di più se si guardano le stimein fatto di occupazione dei neolaureati:tre anni dopo il conseguimento della laurea. A livello europeo è un risultato, considerando il fatto che la media dei paesi europei si attesta al, e che peggio dell’Italia rimane solo la. Ma scopriamo nel dettaglio la situazione occupazionale italiana e non solo.Una delle principali considerazioni che può emergere leggendo i dati Eurostat è che la laurea, come titolo di istruzione superiore,nel mercato del lavoro. Questo non porta a un miglioramento, ma anzi, spessoa proseguire gli studi e a iscriversi all’università, altro dato facilmente recuperabile infatti è quello riguardante al sensibiledi tutta Italia.Anche il quadro Eurostat , come riportato anche dal Sole 24 Ore , mostra nuovamente un’, con due diverse marce ingranate e quindidi crociera diverse: il sud arranca, mentre il nord cerca di uniformarsi agli standard europei. Infatti a guidare le regioni nordiche c’è il, con un tasso occupazionale a tre anni dalla laurea pari al, con appena 46 punti in più della, ad esempio, che si attesta uno dei peggiori risultati, fermandosi aldei laureati occupati a tre anni dalla laurea.