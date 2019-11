Enterprise: il progetto che rafforza l’alleanza tra scuola e mondo del lavoro

I vantaggi offerti dal progetto

Come partecipare a "Enterprise"

“Un’opportunità unica per i ragazzi”. CosìDirigente Scolastica dell’Iis ‘Ezio Vanoni’ di Vimercate definisce il progetto, che permetterà a. A presentarlo ieri, presso la Regione Lombardia, oltre alla dottoressa Centemero anche l’esperta in Europrogettazione Barbara Tosi, Gabriele Milani il direttore di Fto Gabriele Milano, la presidente di Fiavet Ivana Jelinic e Stefano Salina, presidente di Capac - Politecnico del Commercio e del Turismo.Nello specifico, per quanto concerne il progetto “Enterprise” l’Iis Vanoni’ è risultato vincitore di “90 grants” per glicon un progetto - posizionatosi al primo posto in Italia - che comprendenel settore alberghiero e della ristorazione. “Si tratta diIl progetto – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Elena Centemero – ha come obiettivo lo sviluppo di competenze professionali e imprenditoriali nei settori turistico e alberghiero, ambiti strategici in vista delle Olimpiadi invernali del 2026”[i/] (ospitate da Milano-Cortina, ndr). L’incontro, come spiegato ancora dalla preside Centemero, “è stata un’occasione di estrema importanza per studentesse e studenti, che hanno potuto approfittarne, grazie al contributo degli esperti del settore, per comprendereGli Istituti coinvolti hanno condiviso la volontà di creare un consorzio di scuole del settore turistico e alberghiero conin un panorama sociale in cui questi due ambiti non si possono più considerare come disgiunti e isolati, ma strettamente connessi e interdipendenti. Obiettivo generale del consorzio? Preparare gli studenti ae a essere professionisti maggiormente competitivi in un settore turistico in continua evoluzione.Il consorzio è costituito da 7 Istituti Tecnici con indirizzo Turismo e i 2 Cfp. Per partecipare, gliin cui verranno valutate: le competenze linguistiche (minimo un livello B1 nella lingua parlata nel Paese scelto), il merito e la motivazione (i ragazzi dovranno scrivere una lettera motivazionale nella lingua straniera parlata nel Paese scelto). I tirocini avranno luogo presso strutture ricettive e/o ristorative di