Scuola, entrata alle 9 e turni il pomeriggio. Azzolina: "Non subito"

Nuovo Dpcm: le parole di Conte sulla scuola

Azzolina sui provvedimenti del nuovo Dpcm

Da quando si entrerà alle 9 a scuola?

Nella serata di ieri, 18 ottobre 2020,appena firmato. All’interno dei provvedimenti che vedono ulteriori strette su movida, bar e ristoranti,che dovrebbero entrare in vigore presto,, scopriamo insieme di cosa si tratta.“Non possiamo perdere tempo – queste le parole con le quali ieri– dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato: il paese non può permetterselo, finirebbe per compromettere la ripresa economica”. Dunque sempre il Premier è passato a illustrareQuesto quanto scritto all’interno del nuovo Dpcm: “Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.”Se dunque per Conte non si poteva perdere tempo,: “Nelle prossime ore il ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie”. Dunque queste nuove regole, che quindi chiederà agliInoltre per tutti l’ingresso in classe, così dasui mezzi di trasporto pubblico e garantire il distanziamento tra le persone. Infine è bene sottolineare che per le scuole del primo ciclo e per i servizi educativi per l’infanzia,Le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l’ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9, dovrebbe entrare in vigore da mercoledì 21 ottobre. Le altre disposizioni del DPCM dal 19 ottobre e fino al 13 novembre.