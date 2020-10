Didattica a distanza, quanto durerà? Secondo Conte "qualche settimana"

Conte parla agli studenti

Quanto durerà la Didattica a distanza?

Fonte foto: Presidenza del Consiglio dei MinistriLa didattica a distanza dioggi è diventata realtà. Infatti oggistabilita nel DPCM firmato il 24 ottobre 2020, anche se in alcune regioni, come abbiamo visto in un, la Dad è stata adottata addiritturaMa viene spontaneo chiedersi: quanto durerà?: scopriamo cos’ha detto.Il Presidente del Consiglio Conte è intervenuto nella giornata di ieri, tramite una diretta facebook sul suo profilo , allaE proprio in questa occasioneche si sono ritrovati con la didattica a distanza molto incrementata, si è detto dispiaciuto. Conte ha però assicurato che tali provvedimentie che anzi, spera si possa tornare in presenza a scuola quanto prima.Infatti il Presidente del Consiglioin questo momento: “Siete voi stessi testimoni di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato tanto per la didattica in presenza ma oggi dobbiamo integrare in questo percorso la didattica a distanza, perché la curva del contagio è diventata veramente preoccupante, ma confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo di riportare la curva epidemiologica sotto controllo.” Dunque, nei piani del Governo,